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İnek gübresi CİMER’e şikayet edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 09:33 | Son Güncelleme

Trabzon’un Araklı ilçesinde komşusunun tarım amaçlı kullandığı inek gübresini koku yaptığı gerekçesiyle bir kişi CİMER’e şikayette bulundu.Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Merkezköy mahallesinde yaşayan Yusuf ve Kiymet Bakırtaş çiftinin baktıkları ineklerden elde ettikleri gübreyi tarım amaçlı fındık bahçesine dökmeleri mahalleye sadece yaz aylarında gelen komşularını rahatsız etti.

İnek gübresi CİMER’e şikayet edildi

Trabzon’un Araklı ilçesinde komşusunun tarım amaçlı kullandığı inek gübresini koku yaptığı gerekçesiyle bir kişi CİMER’e şikayette bulundu.
Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Merkezköy mahallesinde yaşayan Yusuf ve Kiymet Bakırtaş çiftinin baktıkları ineklerden elde ettikleri gübreyi tarım amaçlı fındık bahçesine dökmeleri mahalleye sadece yaz aylarında gelen komşularını rahatsız etti. İnek gübresinden rahatsız olan komşuları Bakırtaş çiftini Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayet etti. Şikayetin CİMER’e ulaşması nedeniyle Araklı Belediyesi Zabıta ekipleri harekete geçti. Mahalleye giden zabıta ekipleri Bakırtaş çiftine inek gübresini kaldırılmasını aksi taktirde cezai işlem uygulanacağını tutulan tutanakla bildirdi. Gübrenin tarım amaçlı kullanıldığı için dert yanan Yusuf Bakırtaş, “Bu araziyi biz sonradan aldık. Bu komşularımız bu yeri çok almak istedi fakat yer sahibi bize sattı bizde bu yerin üzerine ev yapmaya başladık. Bizi kaçak ev yapıyor diye şikayet ettiler. Bizde inşaata ruhsat aldık ve evi yaptık buna engel olamadıkları için bize hepten kafayı taktılar. Yaklaşık bir ay önce bu arazinin içinde tavuk bakıyoruz diye bizi Araklı Belediyesine şikayet ettiler zabıta memurları geldi anormal bir durum yok deyip gittiler. Bu sefer bizi inek gübresini bahane ederek CİMER’e şikayet ettiler. Oysa önceden bizden şuan çuvalı 10 TL olan inek gübresinden bedava alıp kendileri de bahçe yapıyorlardı” dedi.
Şikayet üzerine mahallede inceleme yapan zabıta ekipleri yaptıkları denetim tespit tutanağında ise, “CİMER şikayete istinaden ilçemiz Merkezköy mahallesi Zimiskan mevkii adresinde mesken sahibi Yusuf Bakırtaş’a ait yere gidilmiş olup, bina altında bulunan büyükbaş hayvanı gübresini açık alana biriktiğinden dolayı çevresel kirliliğe sebep verdiği tarafımızdan tespit edilmiştir. Söz konusu hayvan gübresinin fındık bahçesinin aşağı kısmına kaşıyarak, mesken alanından uzak bir yerde muhafaza altına alarak, çevreye vermiş olduğu çevresel kirliliğin önlenmesi için 7 gün süre verilmiş olup, verilen süre içerisinde gerekli düzenleme yapılmadığı takdirde hakkında yasal sürecin uygulanacağı hususu tutanak mahalinde tutularak ismi geçen kişiler tarafından imzalanmıştır” ifadelerine yer verdi.

İnek gübresi CİMER’e şikayet edildi

İnek gübresi CİMER’e şikayet edildi

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