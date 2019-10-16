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İnek hırsızları jandarma tarafından yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 11:18 | Son Güncelleme

Samsun’da inek hırsızlığıyla ilgili jandarma tarafından 3 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Tekkeköy ilçesinin Çınaralan Mahallesi ve Hamzalı Mahallesi’nde 2 ayrı kişiye ait 3 adet inek çalındı.

İnek hırsızları jandarma tarafından yakalandı

Samsun’da inek hırsızlığıyla ilgili jandarma tarafından 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Tekkeköy ilçesinin Çınaralan Mahallesi ve Hamzalı Mahallesi’nde 2 ayrı kişiye ait 3 adet inek çalındı. İnek sahipleri kulaklarındaki küpeleri çıkartılan hayvanlarını tanıyıp Canik Hayvan Pazarında satışa çıktığını fark edince durumu jandarmaya haber verdi. Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları araştırmada olayla ilgili A.G., R.G. ve İ.G.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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