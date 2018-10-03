İnek kurtarma operasyonu

Özalp'e bağlı Mehmetalan Mahallesi'ne, sahibi tarafından su içmesi için götürülen inek, gölete düştü. Balçığa saplanan hayvanı kurtaramayan çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekibi, halat bağlanan ineği iş makinesiyle kıyıya çekti. İnek, kurtarılırken, gölette biriken balçığın temizlenmesini isteyen mahalle sakinleri, itfaiye ekibine teşekkür etti.
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