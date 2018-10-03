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İnek kurtarma operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 17:20 | Son Güncelleme

Van'ın Özalp ilçesinde, sulama göletine düşüp, balçığa saplanan inek, itfaiye ekibince halat bağlandıktan sonra iş makinesiyle çekilerek, çıkarıldı.

İnek kurtarma operasyonu

Özalp'e bağlı Mehmetalan Mahallesi'ne, sahibi tarafından su içmesi için götürülen inek, gölete düştü. Balçığa saplanan hayvanı kurtaramayan çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekibi, halat bağlanan ineği iş makinesiyle kıyıya çekti. İnek, kurtarılırken, gölette biriken balçığın temizlenmesini isteyen mahalle sakinleri, itfaiye ekibine teşekkür etti.

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Van inek

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