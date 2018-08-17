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İnek ölüsü sahile vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 11:57 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Titreyengöl turizm merkezi sahiline inek ölüsü vurdu.

İnek ölüsü sahile vurdu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Titreyengöl turizm merkezi sahiline inek ölüsü vurdu.
Titreyengöl turizm merkezi sahiline, sabah saatlerinde inek ölüsü vurdu. 5 yıldızlı otellerin bulunduğu sahile vuran inek ölüsünü gören tatilciler şaşırdı. Çocuklarıyla yürüyüş yapan tatilcilerden bir kısmı yolunu değiştirirken bazı tatilciler inek ölüsünün 5-10 metre ilerisinde yüzmeye devam etti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Manavgat Belediyesi ekipleri, ormanlık alana gömmek için inek ölüsünü kepçeyle kıyıdan alarak götürdü. İneğin, sefer yapan bir gemiden denize düştüğü değerlendiriliyor.

FOTOĞRAFLI

İnek ölüsü sahile vurduİnek ölüsü sahile vurduİnek ölüsü sahile vurduİnek ölüsü sahile vurdu

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