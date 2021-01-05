HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İnek sağmaya giden yaşlı kadın ahırda ölü bulundu

İnek sağmaya giden yaşlı kadın ahırda ölü bulundu

05.01.2021 13:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İnek sağmaya giden yaşlı kadın ahırda ölü bulundu

Samsun’da inek sapmaya giden yaşlı kadın ahırda ölü olarak bulundu.Olay, Samsun’un Ayvacık Çamalan Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da inek sapmaya giden yaşlı kadın ahırda ölü olarak bulundu.
Olay, Samsun’un Ayvacık Çamalan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fadime Çakır (74) inek sağmak için ahıra gitti. Yaşlı kadının eve dönmesi üzerine ahıra giden yakınları yerde sırtüstü yatar halde hareketsiz bir şekilde buldu. Olay jandarmaya ve 112 acil servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Fadime Çakır’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit etti. Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Fadime Çakır’ın 4 kaburga kemiğinin kırık olduğu tespit edildi. Yaşlı kadının ölümü şüpheli bulundu. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bella tatilde! Bella tatilde!
İstanbul'da su kesintisi yaşanacak mı? İmamoğlu'ndan açıklamaİstanbul'da su kesintisi yaşanacak mı? İmamoğlu'ndan açıklama
13 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!13 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Flaş mutant virüs açıklaması: Sayı yükselebilir

Flaş mutant virüs açıklaması: Sayı yükselebilir

Patronunun içeceğine korona hastasının tükürüğünü karıştırdı

Patronunun içeceğine korona hastasının tükürüğünü karıştırdı

Çin'den alınan koronavirüs aşılarıyla ilgili açıklama

Çin'den alınan koronavirüs aşılarıyla ilgili açıklama

Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyor

Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyor

Otomobilini internetten satışa çıkardı, hayatının şokunu yaşadı

Otomobilini internetten satışa çıkardı, hayatının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Diğer Haberler

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protesto sırasında kapıya asılan kelepçe olay oldu

Kapıya asılan kelepçe olay oldu! Altaylı'dan sert tepki

Bolu Valiliği duyurdu! 25 Ocak'a kadar faaliyetleri durduruldu

Valilik duyurdu! 25 Ocak'a kadar faaliyetleri durduruldu

Bursa'da vaka sayıları azaldı, HES uygulamasındaki harita yeşile döndü

Bir ilde sevindiren görüntü! Harita yeşile döndü

'Genelge beni bağlamaz' deyip 24 kez ceza yiyen esnafa bir şok daha

'Genelge beni bağlamaz' deyip 24 kez ceza yiyen esnafa bir şok daha

Koronavirüse yakalanan 2 kardeş, 1 saat arayla hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalanan 2 kardeş, 1 saat arayla hayatını kaybetti

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak mı? İmamoğlu'ndan açıklama

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak mı? İmamoğlu'ndan açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.