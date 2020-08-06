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  4. 'İnek sağmaya gidiyorum' diye evden çıkan Özlem'den 3 gündür haber yok

'İnek sağmaya gidiyorum' diye evden çıkan Özlem'den 3 gündür haber yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2020 21:09 | Son Güncelleme

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde, ineklerini sağmak için evlerinin arkasındaki ahıra giden 17 yaşındaki Özlem Kuru'dan 3 gündür haber alınamıyor. Ercan Kuru, kızının hayatından endişe ettiğini belirtip, bulunması için yetkililerden yardım istedi.

'İnek sağmaya gidiyorum' diye evden çıkan Özlem'den 3 gündür haber yok

Karpuzlu ilçesinin kırsal Tekeler Mahallesi'nde çiftçilik ve hayvancılık ile geçimini sağlayan Kuru Ailesi'nin 5 çocuğundan biri olan Özlem Kuru, 3 Ağustos Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında inekleri sağacağını söyleyerek evlerine 20 metre mesafedeki ahıra gitti.

AHIRA GİTTİĞİNDE KIZINI BULAMADI

Aradan uzun süre geçmesine rağmen kızının dönmemesi üzerine merak eden Ercan Kuru, ahıra gittiğinde kızını bulamadı. Gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kızını bulamayan Kuru, ertesi sabah jandarmaya gidip, kayıp başvurusunda bulundu.

"3 GÜNDÜR GÖZÜMÜZE UYKU GİRMİYOR"

Jandarma, Özlem'in genç kızın bulunması için bölgede çalışma başlattı.
Kızının hayatından endişe ettiğini belirten Ercan Kuru, "Özlem, adeta sır oldu. 3 gündür aramadığımız yer kalmadı. Her çalan kapıda, telefonda yüreğimiz ağzımıza geliyor. Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum. Kızımı gören ya da yerini bilen varsa lütfen, insanlık namına güvenlik güçlerine bildirsin. 3 gündür gözümüze uyku girmiyor. Hayatımız alt üst oldu. Yetkililerden kızımın bulunması için destek bekliyorum" dedi.

Ercan Kuru, kızına da seslenip, "Özlem, neredesin, kızım çık ortaya" diye konuştu. (DHA)

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