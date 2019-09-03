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İnek satıp çıktıkları Avrupa turunda 15 ülkede 25 şehir gezdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 11:43 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Balveren beldesinde yaşayan ilkokul mezun çiftçi Feyzullah Artuç (50) ile okuma yazma kursuna giden 5 çocuğunun annesi eşi Taybet Artuç (48), 1 Ağustos günü çıktıkları Avrupa turundan döndü.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ın Balveren beldesinde yaşayan ilkokul mezun çiftçi Feyzullah Artuç (50) ile okuma yazma kursuna giden 5 çocuğunun annesi eşi Taybet Artuç (48), 1 Ağustos günü çıktıkları Avrupa turundan döndü. İneklerini satarak gittikleri Avrupa turunda, 20 günde 15 ülkede 25 şehri yöresel kıyafetleriyle gezen çift, Paris'teki Eyfel Kulesi önünde halay çekti.

Feyzullah Artuç ile eşi Taybet Artuç, son 10 yılda dünyanın pek çok ülkesini gezdi. Bugüne kadar Suriye, Irak, İran, Ermenistan, Gürcistan, Rusya, Küba, Japonya, Brezilya, Katar gibi ülkeleri ziyaret eden çiftin bu yılki rotası ise, Avrupa ülkeleri oldu.

'EYFEL KULESİ ÖNÜNDE YÖRESEL KIYAFETLERİMİZLE HALAY ÇEKTİK'

Gezilerine yöresel kıyafetleriyle çıkan Artuç çifti, ineklerini satıp, 1 Ağustos günü Avrupa turuna çıktı. 20 günlük turda Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Avusturya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Hollanda, Fransa, İspanya, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Makedonya ve Yunanistan'a giden çift, bu ülkelerde toplan 25 şehri gezdi.

20 günde 10 bin 500 kilometre yol katettiklerini anlatan Feyzullah Artuç, eşiyle birlikte tarihi ve kültürel yerleri görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Gittikleri her ülkede ilgiyle karşılaştıklarını ifade eden Artuç, "Avrupa'ya gitmemizin amacı tarihi yerleri görmekti. Sofya'dan giriş yaptık. Avusturya, Hollanda, Almanya, İtalya, Fransa'yı gezdik. Yöresel kıyafetlerimizle gezdik. İnsanlar büyük ilgi duydu. Biz de kendi yöresel elbiselerimizi giymekten ve tanıtmaktan zevk duyduk. Paris'te Eyfel Kulesi önünde yöresel kıyafetlerimizle halay çektik. İnsanlar bizi kameraya çekip, eşlik etti. Türk vatandaşları da fazlasıyla ilgi gösterdi. Herhangi bir olumsuzluğa denk gelmedik. Yardımcı oldular. Dürüstçe, bize yol gösterdiler. Çok memnun kaldık. Kültürel değerlerin yüksek olduğunu gördük" dedi.

'HUZUR İÇİNDE YAŞIYORLAR'

Avrupa'daki yaşantıdan çok etkilendiğini belirten Artuç, "Avrupa da görgülü olmak, saçını bir tarafa taramak veya yamalı bir pantolon giymemek değil. Medeniyetin ondan ibaret olmadığına tanık olduk. Medeniyet, insanın bütün değerlere önem vermesi. Medeniyet, insanlık uyumu çerçevesinde hareket etmek. Medeniyet gerçekten dürüst hareket etmek. Olumsuzluklardan kaçmak. Avrupa'daki insanlar birbirini kırmıyor, birbirlerini azarlamıyor. Huzur içinde yaşıyorlar. Medeniyetin kendisi huzur. Medeniyetin kendisi insanların birbirine uyum sağlaması, anlaşması. Dürüstçe hareket etmesi. Biz bunlara tanık olduk" diye konuştu.

'HAYVANLARA BAKIŞ AÇIM DEĞİŞTİ'

Artuç, hayvanlara gösterilen ilgiden çok etkilendiğini de ifade etti. Geziden sonra hayvanlara bakış açısının değiştiğini kaydeden Artuç, "Bizim burada insanlar, sokak hayvanlarını tekmeliyor. Hayvanları önemsemiyoruz. Onları bir canlı olarak görmüyoruz. Oralarda hayvanları önemsiyorlar. Hayvanların da yaşama hakkı var bu evrende. Buraya geldiğimizde hayvanlara bakış açımız değişti. İneğe, kekliğe, geyiklerimize bakış açımız değişti. Onların da yaşam hakkı var" dedi.

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