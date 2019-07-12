İnek sürüsünün üzerine yıldırım düştü

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS merkeze bağlı Boğatepe köyünde inek sürüsünün bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. 3 inek telef oldu.

Olay bugün sabah saatlerinde Boğatepe köyüne 5 kilometre uzaklıktaki Camış Kaya mevkiinde meydana geldi. Çoban Tunay Karakoç'un otlattığı 90 büyükbaştan oluşan sürünün bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. Hayvanlar sağa-sola kaçışırken, çoban Karakoç da bir kayanın yanına sığındı. Olayın ardından köylüler sürünün yanına gitti. Yapılan incelemede Süleyman İsmailoğlu'na ait 3 hayvanın telef olduğu belirlendi.

Köylülerden Sevdakar Omur, yıldırımın çok şiddetli düşüğünü, sesinin çok gürültülü duyulduğunu belirtti.

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