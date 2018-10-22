İneklere yapılan işkence gibi uygulama 'pes' dedirtti

Bir vatandaşın aracı ile seyir halindeyken fark ettiği ve cep telefonu kamerası ile kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan kısa bir süre sonra binlerce kişi tarafından izlendi. İHA'nın haberine göre, izleyenlerin tepkisini çeken görüntülerde, ineklerin kafalarından ayaklarına bağlanan ip ile zincire vurulmuş gibi yürümeye çalıştığı görünüyor. Hangi amaç ile yapıldığı bilinmeyen uygulamanın görüntülerine ise sosyal medyadan tepki yağıyor.
Görüntüleri kaydeden vatandaşın ise “Yazık günah, hayvana böyle eziyet olur mu? Hayvan kafasını kaldıramıyor eziyet çektiriyorlar. Giresun’da hayvancılık yapan bir arkadaş bu. Allah ona selamet versin hepsi böyle bu hayvanların. Bu işkencedir, ondan başka bir şey değil” diyerek tepki göstermesi görüntülere yansıdı.
Kaynak: İHA
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