HABER

İneklere yapılan işkence gibi uygulama 'pes' dedirtti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 11:28 | Son Güncelleme

Giresun’da otlamaya giden ineklere yapılan uygulama görenleri hayrete düşürdü. İnekler kafalarından ayaklarına bağlanan ip ve zincir ile yürümeye mahkum edildiği görüntülere tepki yağdı

Bir vatandaşın aracı ile seyir halindeyken fark ettiği ve cep telefonu kamerası ile kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan kısa bir süre sonra binlerce kişi tarafından izlendi. İHA'nın haberine göre, izleyenlerin tepkisini çeken görüntülerde, ineklerin kafalarından ayaklarına bağlanan ip ile zincire vurulmuş gibi yürümeye çalıştığı görünüyor. Hangi amaç ile yapıldığı bilinmeyen uygulamanın görüntülerine ise sosyal medyadan tepki yağıyor.

2187709_c97b9713174cb689410856279bc430ed

Görüntüleri kaydeden vatandaşın ise “Yazık günah, hayvana böyle eziyet olur mu? Hayvan kafasını kaldıramıyor eziyet çektiriyorlar. Giresun’da hayvancılık yapan bir arkadaş bu. Allah ona selamet versin hepsi böyle bu hayvanların. Bu işkencedir, ondan başka bir şey değil” diyerek tepki göstermesi görüntülere yansıdı.

Kaynak: İHA

PARTNERSosyal medya bu teste hayran kaldı! Bakalım siz çözebilecek misiniz...Sosyal medya bu teste hayran kaldı! Bakalım siz çözebilecek misiniz...
Turistlerin ilgisini çeken Obruk Gölü, turizme kazandırılmayı bekliyorTuristlerin ilgisini çeken Obruk Gölü, turizme kazandırılmayı bekliyor
İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken olay!İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken olay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
inek giresun

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

O Ses Türkiye Çocuklar şampiyonu Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı! Müslüm Gürses filminde oynayan Şahin Kendirci kimdir?

O Ses Türkiye Çocuklar şampiyonu Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı! Müslüm Gürses filminde oynayan Şahin Kendirci kimdir?

Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Adnan Oktar operasyonunda yeni dalga! Çok sayıda gözaltı kararı var

Adnan Oktar operasyonunda yeni dalga! Çok sayıda gözaltı kararı var

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Semra Atasoy ile yazarlığa yolculuk...

Semra Atasoy ile yazarlığa yolculuk...

Son dakika! Bahçeli'den Erdoğan'a 'af' yanıtı: Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir

Son dakika! Bahçeli'den Erdoğan'a 'af' yanıtı: Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir

İYİ Parti’de İzmir'i sarsacak istifa: Üzülerek söylüyorum…

İYİ Parti’de İzmir'i sarsacak istifa: Üzülerek söylüyorum…

Palamutta yüzleri gülen balıkçılar hamsiden umutlu değil

Palamutta yüzleri gülen balıkçılar hamsiden umutlu değil

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

Gören kaçıyordu! 475 ve 200 kiloluk dev domuzlar yakalandı

Gören kaçıyordu! 475 ve 200 kiloluk dev domuzlar yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.