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İnekleri doğum yaptıktan sonra ölüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 11:54 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde hayvancılık yapan Mehmet (71) ve Cansu (42) Kumcu çifti, ineklerinin 2 yıldır doğum yaptıktan sonra öldüğünü ve buna çare bulamadıklarını belirterek, yardım istedi.

İnekleri doğum yaptıktan sonra ölüyor

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde hayvancılık yapan Mehmet (71) ve Cansu (42) Kumcu çifti, ineklerinin 2 yıldır doğum yaptıktan sonra öldüğünü ve buna çare bulamadıklarını belirterek, yardım istedi.
Kumluca'ya bağlı Sarıcasu Mahallesi'nde hayvancılık yapan Mehmet ve Cansu Kumcu çiftinin son 2 yılda 4 ineği doğum yaptıktan kısa süre sonra nedeni belirsiz şekilde öldü. Halen 4 inek, 3 boğa ve 3 buzağısı bulunan Kumcu çiftinin ineklerinden biri daha 1 ay önce doğum yaptıktan sonra yattığı yerden kalkamaz hale geldi. Ölen ineklerinin sağlıklı şekilde dünyaya getirdiği buzağılarını biberonla büyütmeye çalışan Kumcu çifti, hayvanlarının ölümüne çare bulamadıklarını söyledi.
30 yıldır hayvancılık yaptığını belirten Mehmet Kumcu, "2 yıldan beri ineklerim yavruladıktan sonra ayağa kalkamıyor. 2 ay kadar yaşıyor, ardından ölüyor. Buzağıları besleyip, büyütmek bize kalıyor. Veteriner çağırdım. Değişik ilaçlar verdi. İğne yaptık. Yine de çare bulamadık" dedi.
Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerlerinin her zaman gelemediğini, özel veteriner için de her zaman para bulamadıklarını aktaran Mehmet Kumcu, yaz geldiği için hayvanlarını Beydağ Yaylası'na götüreceklerini ancak bunun için de maddi imkanlarının olmadığını kaydetti. Mağdur olduğunu söyleyen Mehmet Kumcu, hayvanlarının durumuna çare bulunması için yardım eli beklediklerini ifade etti.

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