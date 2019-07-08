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İnekleri kurtarmak isteyen itfaiye eri göçük altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 16:41 | Son Güncelleme

Denizli'de itfaiye ekipleri, trafik kazası sonucu çatısı çöken ahırda mahsur kalan 5 ineği iş makinesi yardımıyla kurtardı - Çalışma yapıldığı sırada yıkılan duvarın altında kalarak yaralanan itfaiye erini ise arkadaşları bulunduğu yerden çıkarttı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde çatısı çöken ahırda mahsur kalan 5 inek itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Çalışma sırasında yıkılan duvarın altında kalan itfaiye eri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mikail Abalı'nın kullandığı 54 HP 906 plakalı tırın dorsesi, İmamlar Mahallesi Camiyanı mevkisinde Mehmet Tutkun'a ait ahırın duvarına çarptı.

Kazanın ardından ahırın çatısının çökmesi sonucu 5 büyükbaş hayvan mahsur kaldı.

İneklerin çıkarılması için Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çameli Şubesi'nden yardım istendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş makinesi yardımıyla enkazın altındaki 5 ineği yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından çıkardı.

Bu sırada ahırın duvarı kurtarma çalışması yapan itfaiye eri Tanju Uğur'un üzerine devrildi.

Yaralanan Uğur, arkadaşlarının çalışmasıyla kurtarılarak Çameli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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