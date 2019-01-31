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"INF Anlaşması'nın olmadığı bir dünyaya hazırlanmalıyız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 14:48 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: - "INF Anlaşması'nın olmadığı bir dünyaya hazırlanmalıyız. NATO'nun askeri yetkilileri bu durumun sonuçlarına ilişkin çalışmalar yürütmeye başladı" - "Tüm üyeler katılım protokolünü onayladığında, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ni NATO'nun 30'uncu üyesi olarak kabul edeceğiz"

BÜKREŞ (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, " Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) olmadığı bir dünyaya hazırlanmalıyız. NATO'nun askeri yetkilileri bu durumun sonuçlarına ilişkin çalışmalar yürütmeye başladı." dedi.

Bükreş'te Romanya Cumhurbaşkanı Klaus İohannis ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, Romanya'nın ittifaka katkılarından ve savunma harcamasını artırmaya yönelik planlarından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Stoltenberg, aralıkta düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD'nin Rusya'ya INF Anlaşması'nın yükümlülüklerini yerine getirmesi için 60 gün tanıdığını anımsatarak, bu sürenin 2 gün sonra dolacağına işaret etti.

- "INF'siz dünyaya hazırlanmalıyız"

Bu süre zarfında ilerleme kaydedilemediğini, Rusya'nın SSC-8 isimli yeni füze sisteminin INF Anlaşması'nı ihlal ettiğini kaydeden Stoltenberg, "INF Anlaşması'nın olmadığı bir dünyaya hazırlanmalıyız. NATO'nun askeri yetkilileri bu durumun sonuçlarına ilişkin çalışmalar yürütmeye başladı." diye konuştu.

Stoltenberg, yeni bir silahlanma yarışının kimsenin çıkarına olmadığına dikkati çekerek, silahların denetlenmesine ilişkin yeni girişimlerinin araştırılması gerektiğini ifade etti.

- "Makedonya toplantılara davet edilecek"

NATO'nun "açık kapı politikası" yürütme konusunda kararlı olduğunu kaydeden Stoltenberg, bu çerçevede ittifak üyelerinin Makedonya'nın katılım protokolünü en kısa zamanda imzalamasını beklediğini söyledi.

Stoltenberg, "Tüm üyeler katılım protokolünü onayladığında, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ni NATO'nun 30'uncu üyesi olarak kabul edeceğiz." dedi.

Makedonya'nın NATO toplantılarına da davet edileceğini açıklayan Stoltenberg, ülkenin üyeliğinin tüm bölge ve Avrupa'da istikrar ve barışa katkı sağlayacağını kaydetti.

- Çin'e tutuklu Kanada vatandaşları ile ilgili çağrı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Huawei Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'nun, ABD’nin İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle bu ülkenin talebi üzerine aralıkta Kanada makamlarınca tutuklanmasının ardından, Çin tarafından aynı ay içinde tutuklanan Kanadalılar ile ilgili Pekin yönetimine "adil" muamele etme çağrısında bulundu.

Stoltenberg, Çin'i, ülkede tutuklanan iki Kanada vatandaşına "adil ve kanuni prosedüre uygun şekilde" davranmaya çağırdı.

Çin'de tutuklanan Kanadalıların durumunu "endişeyle" takip ettiğini söyleyen Stoltenberg, Pekin yönetimine, bu kişilerin biran önce serbest bırakılmasını isteyen Kanada’nın kaygılarını dikkate alma çağrısı yaptı.

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