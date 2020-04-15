İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi, cezaevlerinden tahliyeler başladı

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan 719 kişinin tamamı 31 Mayıs 2020 tarihine kadar izinli sayılacak. İzin bitiminde ise bu kişilerden 332’sinin tahliye işleminin gerçekleşeceği, 387 kişinin ise hükümlü olarak cezasını çekmeye devam edeceği bildirildi.

Cezaevi çevresinde ise yoğun güvenlik önlemleri alındı. İETT Otobüsleri, cezaevi minibüsleri ve HAVATAŞ'a ait otobüsler ile tahliye edilenlerin sosyal mesafe kuralına uyarak maske taktıkları görüldü.

Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye genelinde 90 bin hükümlünün tahliye edilmesi beklenirken kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte cezaevlerinden tahliyeler de başladı.

Yasanın Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumuna çıkan bütün cadde ve sokaklar polisler tarafından kapatıldı. Barikatlarla kapatılan yola hiçbir araç ve hükümlü yakını bırakılmadı. Ceza infaz kurumuna giren halk otobüslerine ‘sosyal mesafe’ kuralına göre az sayıda hükümlü bindirildi. Hükümlülerden Adıyamanlı olanlar otobüslerle Sümer Meydanı, Valilik önü veya Demokrasi Parkı’nda indirilerek burada aileleri tarafından özel araçlarla alınarak evlerine doğru ayrıldı. Adıyamanlı olmayan hükümlülerin ise yine aynı şekilde otobüslerle memleketlerine bırakılacağı öğrenildi.

Hükümlüler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye minnettar olduklarını dile getirerek, özgür olmanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getirdi.

Hükümlü yakınları ise, meclisten yasanın geçmesini sağlayan milletvekilleri ile devletin yetkililerine teşekkür etti.

(AJANSLAR)

