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İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi, cezaevlerinden tahliyeler başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2020 07:01 | Son Güncelleme

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girmesinin ardından cezaevlerinden tahliyeler başladı. Hükümlüler, otobüslerce cezaevlerinden çıkarılırken, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeye de dikkat edildi.

Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye genelinde 90 bin hükümlünün tahliye edilmesi beklenirken kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte cezaevlerinden tahliyeler de başladı.

İSTANBUL'DA TAHLİYELER BAŞLADI

Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden tahliye edilenler ise otobüslerle dışarı çıkarıldılar.

Cezaevi çevresinde ise yoğun güvenlik önlemleri alındı. İETT Otobüsleri, cezaevi minibüsleri ve HAVATAŞ'a ait otobüsler ile tahliye edilenlerin sosyal mesafe kuralına uyarak maske taktıkları görüldü.

ANKARA'DA TAHLİYELER

Ankara Açık Ceza ve İnfaz Kurumundaki hükümlüler, otobüslere bindirilerek cezaevinden ayrıldı.

Otobüslere binen hükümlülerin maske taktığı gözlendi. Tahliyeler sırasında, sosyal mesafe kuralına dikkat edildiği görüldü.

ADIYAMAN'DA HÜKÜMLÜLER TAHLİYE EDİLDİ

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan 719 kişinin tamamı 31 Mayıs 2020 tarihine kadar izinli sayılacak. İzin bitiminde ise bu kişilerden 332’sinin tahliye işleminin gerçekleşeceği, 387 kişinin ise hükümlü olarak cezasını çekmeye devam edeceği bildirildi.

Yasanın Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumuna çıkan bütün cadde ve sokaklar polisler tarafından kapatıldı. Barikatlarla kapatılan yola hiçbir araç ve hükümlü yakını bırakılmadı. Ceza infaz kurumuna giren halk otobüslerine ‘sosyal mesafe’ kuralına göre az sayıda hükümlü bindirildi. Hükümlülerden Adıyamanlı olanlar otobüslerle Sümer Meydanı, Valilik önü veya Demokrasi Parkı’nda indirilerek burada aileleri tarafından özel araçlarla alınarak evlerine doğru ayrıldı. Adıyamanlı olmayan hükümlülerin ise yine aynı şekilde otobüslerle memleketlerine bırakılacağı öğrenildi.

Hükümlüler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye minnettar olduklarını dile getirerek, özgür olmanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getirdi.

Hükümlü yakınları ise, meclisten yasanın geçmesini sağlayan milletvekilleri ile devletin yetkililerine teşekkür etti.

(AJANSLAR)

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Anahtar Kelimeler:
infaz düzenlemesi cezaevi tahliye

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