İnfaz düzenlemesiyle ilgili Adalet Bakanı'ndan açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, infaz düzenlemesinin çok geçmeden Meclis gündemine geleceğini açıkladı.

Bakan Gül'ün açıklamalarından satır başları:

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ



Cezaevlerindeki tüm vatandaşlarımızın canı bize emanettir. Gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Koronavirüs riski nedeniyle cezaevine yeni girenler bir süre izole ediliyor.

İNFAZ DÜZENLEMESİ



Süreçte çok şey söylendi, doğrusunu Mecliste kanun teklifi verildiğinde, yasalaştığında göreceğiz. Bizim de gözümüz kulağımız Mecliste. Çok gecikmeden Meclis gündemine gelecek.

DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRESİ



O konuda çalışılıyor. Denetimli serbestlik süresinin uzatılmasına yönelik çalışmalar gündemde.

