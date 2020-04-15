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İnfaz düzenlemesiyle ilgili Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu için tahliye talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2020 12:33 | Son Güncelleme

Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun avukatları, infaz düzenlemesi kapsamında müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

İnfaz düzenlemesiyle ilgili Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu için tahliye talebi

Libya'da şehit olan MİT mensubunun cenaze töreni haberine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun avukatları, infaz düzenlemesi kapsamında müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

"İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan tutuklu bulunan Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun avukatları Hüseyin Ersöz, Kazım Yiğit Akalın ve Serkan Günel İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na UYAP üzerinden tahliye talepli dilekçe gönderdi.

(DHA)

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