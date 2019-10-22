İnfaz indirimi: AKP'nin öncelikli gündemine aldığı düzenleme kimleri kapsayacak, yasalaşırsa kaç kişi tahliye olacak?

AKP kaynakları, yapılacak düzenlemenin, MHP'nin, hala Meclis'te bekleyen "şartlı ceza indirimi" teklifi gibi bir kereye özgü değil, infaz indirimi ve denetimli serbestlik koşullarında kalıcı yasal düzenleme içerdiğine dikkat çekiyorlar.

Söz konusu çalışma, daha önce TBMM'ye, kamuoyunda "af" olarak nitelendirilen "şartlı ceza indirimi" teklifi sunan Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP'nin de bilgisi dahilinde yürütülüyor.

AKP, başlangıçta 2. yargı paketi içinde yer alması planlanan infaz düzenlemesi konusundaki kararını netleştirdi. AKP kaynakları, gerek cezaevindeki doluluk, gerekse kamuoyunda oluşan beklenti nedeniyle, sürecin uzamaması için de ayrı bir düzenleme yapılmasının planlandığını belirtiyorlar.

Bir süredir Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı düzenlemenin, bundan sonra getirilmesi düşünülen yargı paketleri içinde değil, ayrı bir düzenleme olarak Meclis'ten geçirilmesi planlanıyor.

Kaç kişi tahliye olacak?

Cezaevlerinde halen 280 bin civarında tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün Temmuz 2019 verilerine göre Türkiye'de 353 cezaevi bulunuyor ve bunların toplam kapasitesi 218 bin.

Yapılacak infaz düzenlemesiyle, cezaevinden en az 38 bin kişinin tahliye olacağı hesaplanıyor.

AKP'li bir yetkili, üst sınırı şimdiden öngörmenin mümkün olmadığını belirtmekle birlikte 38 ile 40 bin arasında kişinin yasa çıkar çıkmaz tahliye olabileceğini tahmin ettiklerini söyledi.

2004 öncesine mi dönülecek?

Yeni infaz çalışması, suça göre farklı infaz sistemlerinin belirlenmesinin yanısıra, cezaevinde kalınan sürelerde indirime gidilmesini içeriyor. Parti kaynakları, caydırıcı olması bakımından bazı suçlarda cezaların ve infaz oranının 2004 yılında yapılan değişiklikle artırıldığını ancak gelinen noktada, istenen sonucun alınamadığı, cezaevlerindeki doluluğun had safhaya ulaşmasına yol açtığına dikkat çekiyorlar.

Yürürlükteki yasaya göre ağırlaştırılmış müebbet cezasından hüküm giyenlerin infazı 30 yıl, müebbet alanların 24 yıl, diğer süreli hapis cezası alanlar yönünden ise üçte iki oranında uygulanıyor.