İnfaz indirimi kapsamı dışında tutulan çocuk istismarı suçlarına af yeniden gündeme gelebilir mi?

Bazı suçlarda infaz indirimi, denetimli serbestliğin geçici olarak 3 yıl olarak uygulanması ve açık cezaevindeki hükümlülerin 31 Mayıs'a kadar izinli sayılmasına ilişkin yasa yürürlüğe girdi, ancak tartışması bitmedi.

Cinsel istismar suçları infaz indirimi kapsamı dışında bırakılmasına karşın, "çocuk istismarı" kapsamında olan çocuk yaştakilerle evlenenlerin de "aftan yararlanacağı" iddiası büyük tartışmalara yol açtı.

Peki bu konudaki tartışma neden çıktı, iktidar partisi AKP, "çocuğun cinsel istismarı" kapsamına giren suçların affı için bir çalışma yapıyor mu, yürürlüğe giren infaz indirimi yasasında cinsel istismar suçları nasıl düzenlendi?

Merak edilen konulardaki soruların yanıtlarını derledik:

Çocuk istismarına af tartışması ilk ne zaman gündeme geldi?

Türkiye'de "çocukların cinsel istismarı suçunu işleyenlere af" tartışması, 2016 yılında gündeme geldi. AKP, "rızanın olduğu nikahsız evliliklerde mağduriyeti" giderme gerekçesiyle çocuk yaşta evlenenlerin cezalandırılmamasını öngören önergeyi TBMM gündemine getirdi. Ancak çocukların "tecavüzcüsüyle" evlendirilmesinin yolunu açacağı belirtilen bu düzenlemeden, kamuoyundan gelen büyük tepki üzerine vazgeçildi.