İnfaz indirimi teklifi Meclis’te

Cinsel suçlar, uyuşturucu, kasten öldürme, kadına şiddet ve terör kapsam dışında tutuldu.Daha önce kamuoyunda tartışılan ve koronavirüs salgınının ardınan yeniden gündeme gelen cezaevlerindeki bazı tutuklu ve hükümlülerin salıverilmesinin önünü açan infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunuldu.

AKP ve MHP gruplarının ortak hazırladığı düzenlemeyle ilgili açıklama yapan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme, kadına karşı şiddet ve terör suçları, kapsamın dışına çıkarılmıştır" dedi.

Özkan’ın açıklamasına göre söz konusu suçlar dışındaki diğer suçlarda üçte iki (2/3) olan kalıcı infaz oranının bir bölü iki (1/2) olarak değiştirilmesi öngörülüyor. Yani tutuklu olanlar verilen cezanın yarısını cezaevinde geçirdikten sonra serbest kalabilecek.

Denetimli serbestlik 3 yıla çıkarılıyor

Denetimli serbestlik kriterinin de değiştiğini belirten Özkan, 2 yıllık denetimli serbestlik süresinin 3 yıla çıkarılmasının öngörüldüğü açıkladı.