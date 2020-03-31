HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İnfaz Kanunu düzenlemesi kimleri kapsıyor? Cinsel suçlar kapsama içinde mi?

İnfaz Kanunu düzenlemesi kimleri kapsıyor? Cinsel suçlar kapsama içinde mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2020 16:42 | Son Güncelleme

İnfaz Kanunu’nun yeniden düzenlemesi tamamlandı. AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan İnfaz Kanunu’nun nasıl yapıldığına ve kimleri kapsadığına dair bilgi verdi. Peki İnfaz Kanunu güncellemesi eleştirilere de konulan cinsel suçlar ile kadına karşı şiddet suçlarını kapsıyor mu?

İnfaz Kanunu düzenlemesi kimleri kapsıyor? Cinsel suçlar kapsama içinde mi?

AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, bir süredir tartışma konusu olan İnfaz Kanunu Güncellemesi ile ilgili çalışmaların tamamlandığını açıkladı ve güncellemenin kapsamıyla ilgili bilgiler verdi.

İNFAZ KANUNU KİMLERİ KAPSIYOR? CİNSEL SUÇLAR KAPSAM

AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan’ın açıklamasına göre terör suçları, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticaret suçu, kasten adam öldürme suçu, kadına karşı şiddet suçları İnfaz Kanunu düzenlemesinin kapsamı dışında.

Bunların dışındaki suçlar da ise infaz oranının 1/2 olarak düzenlendiği açıklandı.

Geçici ve kalıcı infaz düzenlemeler kapsamında yaklaşık 45 bin kişi bundan yararlanıyor. Salgın hastalık nedeniyle açık cezaevinden konuttan cezaevine geçeceklerle bu sayı 90 bine ulaşıyor.

İNFAZ KANUNUN DÜZENLEMESİ İLE NELER DEĞİŞİYOR

  • Çıkar amaçlı suç örgütü kuranlarla ilgili cezalar artıyor.
  • 2 yıllık denetimli süresi 3 yıla çıkıyor.
  • İyi hal değerlendirmeleri otomatik sistemden çıkarılarak, oluşturulan gözlem ve idare komisyonunun kararına bağlanıyor.
  • Kadınlar, yaşlılar, çocuklu anneler ve hastalar için de düzenlemeler yapılacak.
  • Kendisine bakamayacak durumda olan hastaların belirli şartlarda konutta infazını mümkün hale getiriyoruz.
  • 65 yaş üstü olanlar ve 0-6 yaş arası çocuğu olanlara konutta infaz geliyor.
    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlber Ortaylı'dan sağlık çalışanlarına destek İlber Ortaylı'dan sağlık çalışanlarına destek
İki taksi durağının plaka kısıtlamasında 'tek-çift' şanssızlığı!İki taksi durağının plaka kısıtlamasında 'tek-çift' şanssızlığı!
Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyorDikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor
Anahtar Kelimeler:
infaz kanunu cinsel suçlar kadına karşı şiddet

En Çok Okunan Haberler

Türk bilim insanı açıkladı: Koronavirüse karşı etkili olacak

Türk bilim insanı açıkladı: Koronavirüse karşı etkili olacak

Merkez Bankası'ndan yeni tedbirler

Merkez Bankası'ndan yeni tedbirler

Bakanlık duyurdu! Kamuya 6 bin 219 ilave atama

Bakanlık duyurdu! Kamuya 6 bin 219 ilave atama

İmamoğlu: Şu an pandeminin Türkiye'deki merkezi İstanbul

İmamoğlu: Şu an pandeminin Türkiye'deki merkezi İstanbul

Raporunu gören kabul etmedi! Cenaze hastaneye teslim edildi

Raporunu gören kabul etmedi! Cenaze hastaneye teslim edildi

Avustralya televizyonundan Türkiye yorumu: Durum endişe verici

Avustralya televizyonundan Türkiye yorumu: Durum endişe verici

İlginizi Çekebilir

Virüsten ölenlerin cesedi, morg olarak buz pistinde bekletilecek

Virüsten ölenlerin cesedi, morg olarak buz pistinde bekletilecek

Bakan Soylu koronavirüse yakalanan polis sayısını açıkladı

Bakan Soylu koronavirüse yakalanan polis sayısını açıkladı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Otobüsteki 46 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza ve 14 gün karantina

Otobüsteki 46 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza ve 14 gün karantina

Koronavirüs vakasına giden sağlık ekibine dehşeti yaşattılar

Koronavirüs vakasına giden sağlık ekibine dehşeti yaşattılar

Diğer Haberler
Uyarıya rağmen bankta yan yana oturmaya devam eden 2 kardeşe para cezası kesildi

Uyarıya rağmen bankta yan yana oturmaya devam eden 2 kardeşe para cezası kesildi

Soma'daki vahşette veteriner, cesedin suda ne kadar sürede bozulacağını araştırmış

Soma'daki vahşette yeni detaylar

Trabzon'da 3 köyde karantina uygulaması!

Valilik açıkladı! 3 köye karantina

Yer: Ankara! İki taksi durağının plaka kısıtlamasında 'tek-çift' şanssızlığı

İki taksi durağının plaka kısıtlamasında 'tek-çift' şanssızlığı!

Bodrum'da koronavirüs alarmı! Tek tek kontrol ettiler

Bodrum'da kırmızı alarm! Tek tek kontrol ettiler

Yurt dışından gelen Türk vatandaşları Bursa'da karantinaya alındı

Yurt dışından gelen Türk vatandaşları Bursa'da karantinaya alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.