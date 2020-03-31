İnfaz Kanunu düzenlemesi kimleri kapsıyor? Cinsel suçlar kapsama içinde mi?

AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, bir süredir tartışma konusu olan İnfaz Kanunu Güncellemesi ile ilgili çalışmaların tamamlandığını açıkladı ve güncellemenin kapsamıyla ilgili bilgiler verdi.

İNFAZ KANUNU KİMLERİ KAPSIYOR? CİNSEL SUÇLAR KAPSAM

AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan’ın açıklamasına göre terör suçları, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticaret suçu, kasten adam öldürme suçu, kadına karşı şiddet suçları İnfaz Kanunu düzenlemesinin kapsamı dışında.

Bunların dışındaki suçlar da ise infaz oranının 1/2 olarak düzenlendiği açıklandı.

Geçici ve kalıcı infaz düzenlemeler kapsamında yaklaşık 45 bin kişi bundan yararlanıyor. Salgın hastalık nedeniyle açık cezaevinden konuttan cezaevine geçeceklerle bu sayı 90 bine ulaşıyor.

İNFAZ KANUNUN DÜZENLEMESİ İLE NELER DEĞİŞİYOR