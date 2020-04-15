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İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2020 09:38 | Son Güncelleme

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından cezaevinde tahliyeler başladı.

Düzenleme yaklaşık 90 bin tutukluyu kapsıyor.İnfaz düzenlemesine ilişkin yasa Resmi Gazete’de yayımlandı. Yaklaşık 90 bin kişiye tahliyenin önünü açması beklenen kanunun yürürlüğe girmesiyle cezaevlerinden ilk tahliyeler de başladı.

İlk tahliye haberi Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden geldi. Hükümlülerin otobüslere bindirilerek cezaevinden ayrıldıkları bildirildi.

Cezaevi çevresinde ise polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri alınırken tahliye edilen kişilerin de salgına karşı maske taktıkları aktarıldı.

Ankara’nın yanı sıra İstanbul'da cezaevlerinden de tahliyeler başladı. Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden tahliye edilenlerin otobüslerle dışarı çıkarıldıkları bildirildi.

Düzenleme gazetecileri ve siyasi suçluları kapsamıyor

İnfaz kanunu düşünce suçlarından ceza alan siyasetçi, akademisyen, gazeteci ve yazarları kapsamıyor.

Bunun yanı sıra MİT Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla cezaevinde tutulan gazeteciler de infaz düzenlemesinden yararlanamayacak. Önergeyle MİT Kanunu’na karşı işlenen suçlarda üçte iki oranında uygulanan infazın yarıya indirilmesinden vazgeçilmişti.

İnfaz paketi ne öngörüyor?

İnfaz kanunu cezanın infazında yarı oranında indirime gidiyor. Denetimli serbestlik süreleri bir kereliğine bir yıldan 3 yıla çıkarıliyor. Ancak kanun kasten adam öldürme, cinsel suçlar, kadına yönelik suçlar, uyuşturucu ticareti, Terörle Mücadele Kanunu’nda yer alan suçlar ve MİT kanununa ve devletin güvenliğine yönelik işlenen suçları kapsamıyor.

İnfaz kanunu altı günlük görüşmeler sonrasında TBMM Genel Kurulu’nda dün kabul edilmişti. Genel Kurul’daki oylamaya 330 milletvekili katılmış, 51 milletvekili kanuna ret oyu verirken 279 milletvekili kabul yönünde oy kullanmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) infaz kanununu Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğini açıklamıştı.

DW, DHA / HT,HS

©️ Deutsche Welle Türkçe

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