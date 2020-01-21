HABER
  4. İnfaz koruma memuru, evinde tabancayla intihar etti

İnfaz koruma memuru, evinde tabancayla intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 14:29 | Son Güncelleme

MUĞLA Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde görevli infaz koruma memuru Üzeyir G.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde görevli infaz koruma memuru Üzeyir G. (35), evinde, tabancayla başına ateş ederek, yaşamına son verdi.
Muğla Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde görev yapan Üzeyir G.'nin işe gelmemesi ve telefonunu açmaması üzerine arkadaşları, saat 10.30 sıralarında polise ihbarda bulundu. Üzeyir G.'nin Menteşe ilçesinin Kötekli Mahallesi'nde yaşadığı 4 katlı apartmanın 1'inci katındaki daireye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zili çalan polis, kapının açılmaması üzerine eve, merdivenle balkona çıkarak, girdi. Üzeyir G., başından vurulmuş halde bulundu. Polisin kapıyı açmasıyla içeri ve giren sağlık görevlileri kontrolünde, Üzeyir G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz da olay yerine gelerek, incelemede bulundu.
İntihar ettiği belirlenen Üzeyir G.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morgunun kaldırıldı. Üzeyir G.'nin sabaha kadar yüksek sesle müzik dinlediği ve bir süredir psikolojik sorunları bulunduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
WhatsApp kullananlar dikkat! Silinen mesajları okumanın yolu ortaya çıktı WhatsApp kullananlar dikkat! Silinen mesajları okumanın yolu ortaya çıktı
Bursa geleceği için bütünleşiyorBursa geleceği için bütünleşiyor
Başkan Eroğlu’ndan itfaiyecilere teşekkür ziyaretiBaşkan Eroğlu’ndan itfaiyecilere teşekkür ziyareti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Partili belediye başkanından skandal yorumla ilgili açıklama

AK Partili belediye başkanından skandal yorumla ilgili açıklama

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

'Cinsel suçtan ceza aldım, gerçek şu ki bende cinsel organ yok'

'Cinsel suçtan ceza aldım, gerçek şu ki bende cinsel organ yok'

Yarışmacıların soyunduğu programda ilginç karar

Yarışmacıların soyunduğu programda ilginç karar

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avukatlık bürosunda silah sesli! Yaralılar var

Avukatlık bürosunda silah sesli! Yaralılar var

Kayıp Gülistan Doku'yu arama çalışmalarında 17'nci güne girildi! Anne Doku'dan yürek dağlayan söz

17 gündür haber alınamıyor! Çalışmalar oraya kaydırıldı

Karşılıksız aşk kazası! 'Seni sevmiyorum' deyince...

Karşılıksız aşk kazası! 'Seni sevmiyorum' deyince...

Kocaeli TEM'de bulunan cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı

TEM'de bulundu! Vahşi cinayet

HDP, Kanal İstanbul ÇED raporunun iptali için dava açtı!

HDP, Kanal İstanbul ÇED raporunun iptali için dava açtı!

Boynundan vuruldu, gazetecilere böyle seslendi: 'Ölmedi, alamıyorlar canını' diye yazın

'Ölmedi, alamıyorlar canını' diye yazın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.