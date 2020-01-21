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  4. İnfaz koruma memuru, evinde tabancayla intihar etti

İnfaz koruma memuru, evinde tabancayla intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 15:08 | Son Güncelleme

  MUĞLA Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde görevli infaz koruma memuru Üzeyir G.

MUĞLA Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde görevli infaz koruma memuru Üzeyir G. (35), evinde, tabancayla başına ateş ederek, yaşamına son verdi.
Muğla Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde görev yapan Üzeyir G.'nin işe gelmemesi ve telefonunu açmaması üzerine arkadaşları, saat 10.30 sıralarında polise ihbarda bulundu. Üzeyir G.'nin Menteşe ilçesinin Kötekli Mahallesi'nde yaşadığı 4 katlı apartmanın 1'inci katındaki daireye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zili çalan polis, kapının açılmaması üzerine eve, merdivenle balkona çıkarak, girdi. Üzeyir G., başından vurulmuş halde bulundu. Polisin kapıyı açmasıyla içeri ve giren sağlık görevlileri kontrolünde, Üzeyir G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz da olay yerine gelerek, incelemede bulundu.
İntihar ettiği belirlenen Üzeyir G.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morgunun kaldırıldı. Üzeyir G.'nin sabaha kadar yüksek sesle müzik dinlediği ve bir süredir psikolojik sorunları bulunduğu öğrenildi.

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