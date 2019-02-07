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İnfaz Koruma Memuru, hayat kurtarırken zehirlenmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 13:49 | Son Güncelleme

BALIKESİR Adliyesi'nde yangın söndürme sisteminden sızan karbondioksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren İnfaz Koruma Memuru Fikret Savaş (37) için Adliye Sarayı’nda tören düzenlendi.

İnfaz Koruma Memuru, hayat kurtarırken zehirlenmiş

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Adliyesi'nde yangın söndürme sisteminden sızan karbondioksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren İnfaz Koruma Memuru Fikret Savaş (37) için Adliye Sarayı’nda tören düzenlendi. Savaş'ın, olayın gerçekleştiği arşiv bölümündeki kadın stajyeri kurtarmak isterken zehirlenerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Merkez Altıeylül ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki Balıkesir Adliye Sarayı’nda Pazartesi günü bodrum katındaki yangın söndürme sisteminden sızan karbondioksit gazı nedeniyle 4'ü ağır, toplam 59 kişi zehirlendi. Gaz sızıntısına maruz kalan kişilere yardım etmek isterken kendisi de etkilenen Balıkesir Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz koruma memuru olan Fikret Savaş, tedavi gördüğü Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'nde, dün akşam hayatını kaybetti. Fikret Savaş'ın, arşiv bölümünde görevli kadın stajyeri kurtarmak isterken, gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirtildi.
Savaş için bugün Adliye Sarayı’nda tören düzenlendi. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, hakimler, savcılar, adliye çalışanları, infaz koruma memurları, vatandaşlar ve Savaş’ın yakınları katıldı. Törende Savaş’ın eşi Rukiye Savaş, oğlu Berke ve kızı Buket gözyaşı döktü. Aileyi akrabaları teselli ederken, törende mesai arkadaşları da gözyaşlarını tutamadı. Dua ettiren Balıkesir Müftüsü Ramazan Topcan, Savaş’ın görev şehidi sayıldığını söyledi.
Törenin ardından Savaş’ın cenazesi mesai arkadaşları tarafından cenaze arabasına taşınarak Altıeylül ilçesi Gaziosman Paşa Mahallesi’ndeki evinin önüne götürüldü. Savaş'ın cenazesi, Gaziosman Paşa Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Küpeler Mahalle Mezarlığı’na defnedilecek.
Bu arada, hastanede tedavileri tamamlanan 3 kişi de taburcu edildi.
Yaşanan olayla ilgili Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın açıklama yapacağı belirtildi.

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