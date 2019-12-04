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İnfaz koruma memuru uyuşturucu ile yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 08:15 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, infaz koruma memuru R.K. (31) uyuşturucu ile yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan R.K., görev yaptığı cezaevine konuldu.

Kocaeli İl Jandarmada Komutanlığı ekipleri, Kocaeli Ceza İnfaz Kurumu’nda infaz koruma memuru olarak görev yapan R.K.'nin uyuşturucu madde sevkiyatı ve satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Olayla ilgili araştırma başlatan ekipler, R.K.’nın İstanbul’dan aldığı uyuşturucu maddeyi otomobil ile Gölcük'e getirdiğini tespit etti. Düzenlenen operasyonla aracı durduran jandarma ekipleri, R.K.'yi gözaltına alırken, araçta yapılan aramada değeri 15 bin TL olan 30 gram metamfetamin ele geçirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan R.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, görev yaptığı cezaevine konuldu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
infaz koruma memuru uyuşturucu

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