Diyarbakır'dan Adana'ya cezaevi aracıyla esrar getirdiği iddiasıyla tutuklanan infaz koruma memurunun, 20 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması yapıldı.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Diyarbakır Cezaevi'nde görevliyken açığa alınan tutuklu infaz koruma memuru Veysi O. ile avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, Veysi O'nun daha önceki savunmasında uyuşturucunun sahibi olduğunu iddia ettiği Devrim A. hakkında "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan ek dava açıldığını ve bu davayla birleştirildiğini kaydetti.

Tutuksuz sanık Devrim A'nın Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile yapılan duruşmaya gelmediğini belirten hakim, Devrim A'nın Diyarbakır 1. Nolu F Tipi Cezaevine girişi sırasında çekilmiş teşhise elverişli istenen renkli fotoğrafının da gönderilmediğini ifade etti.

Mahkeme savcısı, sanık Devrim A'nın yeniden duruşmaya zorla getirilme kararı çıkartılmasına, tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.