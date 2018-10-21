İnfaz listesini Trump'ın damadı mı verdi?

Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda vahşice öldürülmesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasındaki ilişkiyi tekrar gündeme getirdi.

Jared Kushner’in Muhammed bin Selman’a Ekim 2017’de Riyad’da yaptıkları birkaç güne yayılan görüşmeler sırasında Veliaht Prense muhalefet etme potansiyeli taşıyan isimleri içeren bir “düşman listesi” verdiği iddia edildi. Washington Post yazarı David Ignatius, Ekim 2017 tarihinde Riyad’a beklenmedik bir ziyaret gerçekleştiren Jared Kushner’ın, burada Veliaht Prens Selman’la gece yarılarına uzanan görüş alışverişi ve strateji belirleme çalışmaları yaptığını köşesinde yazmıştı.

SELMAN’DAN İTİRAF



Suudi ve Birleşik Arap Emirlerlikleri’ne yakın üç kaynağa dayandırılan bilgilere göre, toplantı sonrası bizzat Muhammed bin Selman, Kushner ile Veliaht Prense muhalif Suud kökenli isimleri masaya yatırdıklarını yakın çevresine söyledi.

KAŞIKÇI CİNAYETİNİ TERTİPLEDİ



ABD Temsilciler Meclisi Teksas Vekili Demokrat Joaquin Castro da, Cemal Kaşıkçı’nın katledilmesine ilişkin planı tertiplediği iddiasıyla Jared Kushner’e suçlamalarda bulundu. Amerikan CNN televizyonuna konuşan Castro, iddiasını desteklemek için birçok delil olduğunu ve medyada da birçok haberin yer aldığını ileri sürdü.