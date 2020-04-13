İnfaz paketinde değişiklik: MİT'e karşı suçlar ve 'canavarca hisle işlenen suçlar' kapsam dışı

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden İnfaz Yasa Teklifi'nde, AKP'nin verdiği önergelerle bir dizi değişiklik yapıldı.

Buna göre MİT Yasası'na muhalefet suçları ve "canavarca hisle işlenen suçlar" infaz indirimi kapsamı dışına çıkarılırken, "cezasızlık algısına yol açtığı" gerekçesiyle ceza alan herkesin cezaevine girmesinin yolunu açan değişiklikten vazgeçilerek, herkesin maktu olarak 1 yıllık denetimli serbestlikten yararlanması hükmü korundu.

Muhalif gazetelerin cezaevine alınmasını engelleyen "Basın İlan Kurumu'ndan resmi ilan alma" koşulu ise esnetildi.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren 70 maddelik İnfaz Paketi'nde yapılan en önemli değişikliklerden birisi MİT Kanunu'na karşı işlenen suçlarda üçte iki olarak uygulanan infazın, yasa teklifinde 1/2'ye indirilmesini öngören düzenlemeden vazgeçilmesi oldu.

Buna göre MİT Yasası'na karşı işlenen suçlarda infaz indirimi uygulanmayacak. Muhalefet partilerinin sözcüleri, yapılan değişikliğin, halen tutuklu olan Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Murat Ağırel , Aydın Keser, Ferhat Çelik'in indirimden yararlanmasını engelleme amacı taşıdığını ifade ederek önergeye karşı çıktı.