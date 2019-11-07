İnfaz rejimine son rötuşlar yapılıyor

En az 30 bin kişiye tahliye yolunu açacak düzenlemede, uyuşturucu ile organize suçların durumu belirsiz.AKP ile MHP, ceza infaz rejiminde yenilikler öngören düzenlemenin hızlıca tamamlanması için ortak bir komisyon kurdu. Komisyondan brifing alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cezaevlerindeki 319 bin tutuklu ve hükümlüyü yakından ilgilendiren düzenlemeyle ilgili son kararı vermesi için MHP lideri Devlet Bahçeli ile yapacağı görüşme bekleniyor. MHP, AKP’nin infaz yasasında kalıcı düzenleme öngören çalışmasından bir yıl önce kimi suçlarda beş yıl şartlı ceza indirimi getiren teklifini meclise sunmuştu. MHP’nin bu teklifi de dikkate alınarak iki partinin yürüttüğü ortak çalışmada 'denetimli serbestlik' üzerinde de duruldu. DW Türkçe’nin AKP ve MHP’li vekillerden edindiği bilgiye göre, iki partinin ortak çalışmasında belli bir tarih aralığında işlenen kimi suçlara yönelik hüküm giyen ve dört yıllık cezası kalanların denetimli serbestlikten bir defaya mahsus faydalanmaları isteniyor. Bu kapsamda uyuşturucu ile organize suçların değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda AKP ile MHP’nin değerlendirmesi sürüyor.

"Terör suçlarında cezanın beşte biri" Düzenlemede, bir kerelik denetimli serbestlik hakkının dışında denetimli serbestliğin kalıcı olacağı durumlara ilişkin bir madde üzerinde de çalışılıyor. Mevcut durumda adi suçlarda bir yıl, terör suçlarında iki yıl olan denetimli serbestlikte yeni kriterin cezanın beşte biri olması isteniyor. Düzenlemenin son şeklinin böyle olması durumunda 20 yıl hapis cezası alanlar cezalarının tamamlanmasına dört yıl kala denetimli serbestlik ile cezaevinden çıkabilecek. 10 yıl ceza alanlar için ise denetimli serbestlik süresi iki yıl olacak. MHP Genel Başkan Yardımcılarından İzzet Ulvi Yönter, düzenlemeye son şeklinin ne zaman verileceğine ilişkin DW Türkçe’ye konuşurken "AKP’yle karşılıklı yoğun bir görüşmemiz olduğunu ve bunda da mesafe aldığımızı söyleyelim. Elbette ki son durumda ince detaylar gündeme gelecek. Sürecin devam ettiğine dikkat çekelim" demekle yetiniyor. TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili AKP’li Yılmaz Tunç da, "Henüz meclise gelmiş bir düzenleme yok. Çalışmalar sürüyor" diyor.

İnfaz süreleri iniyor Hem AKP hem de MHP’ye göre infaz rejimindeki en önemli yenilik, infaz sürelerinin kısaltılmasıyla ilgili olacak. Yeni düzenlemede mevcut durumdaki cezanın üçte ikisinin yerine sadece yarısının infazının gerçekleşmesi öngörülüyor. Buna göre, 10 yıl ceza alan birisi, cezaevinde sadece beş yıl kalacak. Bu sürenin beşte biri de denetimli serbestliğe gireceği için cezaevinde kalma süresi üç yıla inecek. Terör, cinsel suçlar, uyuşturucu ve mükerrer suçlar kapsam dışı bırakılıyor. Daha önce denetimli serbestlikle dışarı çıkıp yeniden suç işleyenler de infaz düzenlemesinin dışında tutuluyor. "Günü kurtarmaya dönük formüller" Yürürlükteki Türk Ceza Kanunu’nun baş mimarlarından Prof. İzzet Özgenç, Türkiye’de her ay ortalama 2 bin 500 kişinin cezaevine girdiğini, cezaevlerinin kapasitesinin 220 bin iken 300 bini aştığına dikkat çekerken, AKP ile MHP’nin üzerinde ortak çalıştıkları düzenleme ile bu soruna ancak geçici bir çözüm getirilebileceğini söylüyor. Özgenç, bunun nedenini de DW Türkçe'ye "İnfaz süresinin aşağıya çekmek, ancak bir süre rahatlatır cezaevlerini. Dışarıya çıkan kişi, çıktığında yine suç işler ve cezaevine dönmek zorunda kalır. Çünkü Türkiye’de etkin bir denetimli serbestlik yok" sözleriyle açıklıyor.