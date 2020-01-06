İnfaz ve koruma memurlarının yeni üniformaları tanıtıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ceza infaz kurumunda çalışan tüm personel çok özel, yetkin, her şeyden önemlisi en yüksek insani vasıflar ve karaktere sahip bir kadrodur. Bu kadro adaletin, insan hak ve hürriyetlerinin teminatıdır." dedi.

Bakan Gül, infaz ve koruma memurlarının yeni üniformalarının tanıtımı için Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün İncek Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı.

Adalet hizmetlerinde temel vazifenin insana dokunmak, insanı kazanmak, hakkaniyeti gözetmek ve adaleti sağlamak olduğunu belirten Gül, hükümet olarak gerçekleştirdikleri zihniyet dönüşümünün temelinde de insan odaklı, insan hakları merkezli yönetim anlayışı bulunduğunu söyledi.

Devletin temelinin adalet, adaletin temelinin ise insan ve insanın haklarının korunması olduğuna işaret eden Gül, şöyle konuştu:

"Şeyh Edebali'nin 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' öğüdü tam da bu gerçeğe ışık tutmaktadır. Sadece insan hak ve onurunu gözeterek, koruyup geliştirerek hukuk devleti ilkesini tam anlamıyla sağlamış oluruz. Hukuk devleti, belli bir grubun, imtiyazlı bir sınıfın kendini rahat ve güvende hissettiği değil, ülkedeki bütün vatandaşların kendisini güvende, adaletten ve hukuktan emin hissettiği devlettir. Tüm yaklaşımlarımız bu paradigmada olmak zorundadır. Bu konudaki mevzuattan, uygulamadan, eğitimden kaynaklı hangi eksiklik varsa buna kafa yorarak çözmeliyiz."