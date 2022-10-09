HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İnfaz yasasında yeni düzenleme! Suça karışan yandı! 1 günde olsa hapis geliyor…

İnfaz yasasında yeni düzenleme! Suça karışan yandı! 1 günde olsa hapis geliyor…

09.10.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hükümetin infaz yasasında önemli bir değişiklik için harekete geçtiği öğrenildi. Kamuoyunda oluşan ‘cezasızlık’ algısının önüne geçmeye hazırlanılırken yeni düzenlemeye göre suç işleyen zanlının, bir gün de olsa cezaevine girmesi sağlanacak. İşte AK Parti’nin infaz yasasında yapacağı yeni düzenlemenin detayları…

İnfaz yasasında yeni düzenleme! Suça karışan yandı! 1 günde olsa hapis geliyor…

Son dakika infaz yasası haberine göre yeni düzenlemede detaylar netleşmeye başladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın cezası az suçlar için yeni infaz uygulaması hazırlığı içinde olunduğunu açıklamasının ardından gözler söz konusu çalışmaya çevrildi. Ceza Muhakemesi Kanunu’na (CMK) göre, hapis cezasının üst sınırı 2 yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilmiyor, uzlaştırmaya gidilebiliyor, yargılama sonucunda hükmün açıklanması geri bırakılabiliyor ya da denetimli serbestlikten yararlanılabiliyor.

‘CEZASIZLIK’ ALGISI OLUŞMAYA BAŞLADI

Zorunlu kamu hizmeti ya da hafta sonu infazı gibi çeşitli alternatiflerin yeniden masaya yatırılabileceğini söyleyen AK Parti kurmayları, düzenlemeyle ilgili şöyle konuştu: “Her türlü suçu işliyor hapisten çıkıyor. Kamuoyunda bir cezasızlık algısı oluşmaya başladı. Vücut bütünlüğüne belli zararlar verme, hırsızlık, dolandırıcılık, trafikte magandalık gibi suçlar eklenebilir. Toplumda infial uyandıran suçlarda bir yaptırım uygulamak lazım. Suçlar için bir üst sınır ve asgari sınır belirlenebilir. Ya da genel bir tabir kullanılabilir. Toplumun vicdanında rahatsızlık oluşturan başka şeyler de eklenebilir.”

2

BİR GÜN BİLE OLSA HAPİS CEZASI GELECEK

Bu nedenle özellikle Trafik magandaları, hırsızlık, dolandırıcılık gibi toplumda infiale neden olan suçların cezaları hem cezasızlık algısını ortadan kaldıracak hem de daha nitelikli suçların işlenmesini önleyecek şekilde yeniden ele alınacak. Bu kapsamda, bazı suç tiplerinde tam infaz ya da bir kısmında belli bir süre infaz uygulanması konusunda değerlendirmeler yapılıyor. Suç işleyenlerin bir gün bile olsa hapse girebileceği bir düzenleme üzerinde çalışılıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çevredekiler kurtarmaya çalıştı! Terastan aşağı sarktı sonrası korkunçÇevredekiler kurtarmaya çalıştı! Terastan aşağı sarktı sonrası korkunç
Bakan Soylu, "Amerika'nın ve Avrupa'nın bir operasyonu" dedi ve ekledi: Bulduğunuz an ayaklarını kırınBakan Soylu, "Amerika'nın ve Avrupa'nın bir operasyonu" dedi ve ekledi: Bulduğunuz an ayaklarını kırın
Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor!Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor!
Anahtar Kelimeler:
Bekir Bozdağ haberler hapis infaz yasası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Milletvekili Katırcıoğlu'ndan 'toplu fotoğraf' tepkisi! O isimle aynı kareye girmek istemedi

AK Parti Milletvekili Katırcıoğlu'ndan 'toplu fotoğraf' tepkisi! O isimle aynı kareye girmek istemedi

Bir ili heyecanlandıran keşif! Tarlayı ekip biçerken buldu: Ne çıkarsa çıksın devletin olacak

Bir ili heyecanlandıran keşif! Tarlayı ekip biçerken buldu: Ne çıkarsa çıksın devletin olacak

TOKİ’nin dev projesinde ikinci hamle! Başvurular yarın başlıyor! Arsa, işyeri…

TOKİ’nin dev projesinde ikinci hamle! Başvurular yarın başlıyor! Arsa, işyeri…

Esnafın beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı açıklayacak: Yeni paket yolda

Esnafın beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı açıklayacak: Yeni paket yolda

25 Ekim'de gerçekleşecek! Naci Görür'den endişelendiren açıklama

25 Ekim'de gerçekleşecek! Naci Görür'den endişelendiren açıklama

AVM'deki herkes ne yapacağını şaşırdı! Düşmesin diye tutmaya çalıştıkları kızın kıyafeti çıktı

AVM'deki herkes ne yapacağını şaşırdı! Düşmesin diye tutmaya çalıştıkları kızın kıyafeti çıktı

İlginizi Çekebilir

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Yüzüne sürdü! Sosyal medyadan tepki topladı

Yüzüne sürdü! Sosyal medyadan tepki topladı

Alışılmadık bir patlama için birinden özür dilemeniz gerekebilir

Alışılmadık bir patlama için birinden özür dilemeniz gerekebilir

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.