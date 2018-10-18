'İnfazcı' Suudi albayın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim'de girdikten sonra kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın infazında yer alan suikast timinin fotoğraflarının ardından yeni görüntüler ortaya çıktı. Suikast ekibinin yeni fotoğraflarında en önde yer alan kişinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yolculuklarında eşlik eden Maher Abdulaziz M. Mutreb olduğu öğrenildi.

Sabah gazetesinin haberine göre; Kaşıkçı'ya suikast operasyonunu koordine ettiği değerlendirilen Mutreb'i önceki gün The New York Times gazetesi de işaret etmişti. Gazete Veliaht Prens Selman'ın yanında fotoğraflarını yayımladığı Mutreb'in Suudi Arabistan'ın İngiltere Büyükelçiliği'nde görev yapmış 47 yaşındaki bir istihbarat albayı olduğunu açıklamıştı. Mutreb, suikast timiyle birlikte İstanbul'a geldiğinde Başkonsolosluğa birkaç yüz metre mesafedeki Levent Movenpick Otel'de 5 Ekim'e kadar rezervasyon yaptırmış, ama aynı gün ekibiyle birlikte alelacele otelden ayrılmıştı.

Kaşıkçı suikastını gerçekleştiren 15 kişilik Suudi ekibi de yönettiği iddia edilen Mutreb'in '2 Ekim mesaisi' de deşifre oldu. Ortaya çıkan yeni fotoğraflarda Mutreb, Atatürk Havalimanı'na 2 Ekim gecesi 03.38'de girdi.