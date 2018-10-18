HABER

'İnfazcı' Suudi albayın yeni görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 09:17 | Son Güncelleme

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldüren 15 kişilik Suudi infaz timinin başında olduğu değerlendirilen ve Veliaht Prens’in istihbaratçısı çıkan ‘Maher Abdulaziz M. Mutreb’in, olay saatlerinde Başkonsolosluk ve konutta bulunduğunu, ardından büyük bir valizle havalimanına geçtiğini gösteren fotoğraflar ortaya çıktı.

'İnfazcı' Suudi albayın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim'de girdikten sonra kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın infazında yer alan suikast timinin fotoğraflarının ardından yeni görüntüler ortaya çıktı. Suikast ekibinin yeni fotoğraflarında en önde yer alan kişinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yolculuklarında eşlik eden Maher Abdulaziz M. Mutreb olduğu öğrenildi.

Sabah gazetesinin haberine göre; Kaşıkçı'ya suikast operasyonunu koordine ettiği değerlendirilen Mutreb'i önceki gün The New York Times gazetesi de işaret etmişti. Gazete Veliaht Prens Selman'ın yanında fotoğraflarını yayımladığı Mutreb'in Suudi Arabistan'ın İngiltere Büyükelçiliği'nde görev yapmış 47 yaşındaki bir istihbarat albayı olduğunu açıklamıştı. Mutreb, suikast timiyle birlikte İstanbul'a geldiğinde Başkonsolosluğa birkaç yüz metre mesafedeki Levent Movenpick Otel'de 5 Ekim'e kadar rezervasyon yaptırmış, ama aynı gün ekibiyle birlikte alelacele otelden ayrılmıştı.

Kaşıkçı suikastını gerçekleştiren 15 kişilik Suudi ekibi de yönettiği iddia edilen Mutreb'in '2 Ekim mesaisi' de deşifre oldu. Ortaya çıkan yeni fotoğraflarda Mutreb, Atatürk Havalimanı'na 2 Ekim gecesi 03.38'de girdi.

1

Yine 2 Ekim'de saat 09.55'te Mutreb, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girerken görülüyor. En önde yürümesi dikkat çekiyor. Cemal Kaşıkçı Başkonsolosluğa girmeden saatler önce gelip yerini aldığı anlaşılıyor. Suikast timinde yer alan diğer isimler de Kaşıkçı'dan önce binaya giriyor, bir başka deyişle Suudi gazetecinin 'cellatları' önceden yerlerini alıyorlar.

09:55 Mutreb Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na giriş yapıyor. Ekibi onu takip ediyor.

16:53 Mutreb, Başkonsolos'un 3 4 konutunun önünde görülüyor.

17:15 Mutreb ve adamları Levent'teki otelden büyük bir valizle çıkıyor.

17:58 Mutreb önde, adamları arkada Atatürk Havalimanı'nda..

BÜYÜK VALİZE DİKKAT

Mutreb, elde edilen bir başka fotoğrafta önceki gün ülkesine dönen Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed bin Uteybi'nin rezidansından çıkarken polis kamerasına yakalanıyor. Bu görüntünün kameralara takıldığı saat 16.53... Mutreb ve beraberindeki ekibin 4 gün için rezerve ettikleri otelde rezervasyon iptali yaptıkları sırada bir görüntüsü de bulunuyor. Mutreb'in yanındaki büyük valiz ise dikkat çekiyor. Mutreb ve beraberindeki tim üyeleri ayrıca 2 Ekim 2018'de Genel Havacılık Terminali'nden 17.58'te Türkiye'den çıkış yaparken görülüyor. Mutreb ve bazı tim üyelerinin konsolosluk konutundan çıkar çıkmaz Atatürk Havalimanı'na yöneldikleri anlaşılıyor. Timin 6 kişiden oluşan bu üyeleri, 2 Ekim'de 17.15'te inip 18.20'de kalkan HZ SK1 kuyruk numaralı Suudi devletine yakın Sky Prime Aviation şirketine ait özel jetle Kahire'ye gitmişti.


PARTNERMeşhur tatlının kökenini yanlış biliyormuşuz!Meşhur tatlının kökenini yanlış biliyormuşuz!
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçtiRus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Kuzey Irak'ta 3 terörist öldürüldüKuzey Irak'ta 3 terörist öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı Maher Abdulaziz M. Mutreb

En Çok Okunan Haberler

Cemal Kaşıkçı için konsoloslukta yapılan aramada kırmızı leke detayı

Cemal Kaşıkçı için konsoloslukta yapılan aramada kırmızı leke detayı

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

''Hristiyan olabilirim ama örnek aldığım tek insan Hz. Muhammed''

''Hristiyan olabilirim ama örnek aldığım tek insan Hz. Muhammed''

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Suudi 'katliam timi'nde yer alan El Bostani kazada öldü

Suudi 'katliam timi'nde yer alan El Bostani kazada öldü

İlginizi Çekebilir

Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu Yusuf Tunç öldürüldü

Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu Yusuf Tunç öldürüldü

Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

Kaza yaptı, polis ismini anons edemedi!

Kaza yaptı, polis ismini anons edemedi!

Günlük burç yorumları: 17 Ekim Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 17 Ekim Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

Okuyucu Yorumları 4 yorum
BİZ NEYİZ KİMİZ YA ON DEFA CİHAZDAN GEÇİRİRLER BİZİ KEMER ÇIKAR ÇORAP ÇIKAR SOYARLAR BU ADAM BU VALİZLE BİZİM HAVAALANIMIZDAN NASIL GEÇTİ..YAZIK BU ÜLKEYE
valizde ne var diye xraydan geçmemiş mi?
hava alanında da x ray i kapattirmadilar ya
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da dehşet anları! Aç kalan köpekler ilkokul öğrencisine saldırdı

Bursa'da dehşet anları! Aç kalan köpekler ilkokul öğrencisine saldırdı

Mersin'de nehre atladığı iddia edilen Feride'den haber yok

Mersin'de nehre atladığı iddia edilen Feride'den haber yok

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Meteoroloji'den 5 il için toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji'den 5 il için toz taşınımı uyarısı

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: Türkler Türkiye'de azınlık olacak!

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: Türkler Türkiye'de azınlık olacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.