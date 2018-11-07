İnfazdan son anda kurtulan albay o anları anlattı

Burada nöbet tutan silahlı teğmenlerin kendilerini içeri almamaları üzerine onlara yanlış yaptıklarını, kanunsuz bir işin içinde yer aldıklarını anlattıklarını bildiren Şağban, "Teğmenlere bizden emir almaları gerektiğini söyledik. Bu sırada onlarla aramızda arbede yaşandı, yumruklaşmalar oldu. Darbecilerden biri Nurettin Paşamı silahla yaraladı. Belimdeki silahımı aldılar. Çatışma esnasında darbeciler beni alıkoydu. " dedi.

Bunun üzerine albaylar Ali Demir, Aziz Yılmaz ve Nurettin Alkan ile bir araya geldiklerini anlatan Şağban, saat 22.30'da karargahın nizamiyesine gittiklerini ifade etti.

Olay tarihinde Jandarma İstihbarat Başkanlığı Plan ve Güvenlik Daire Başkanı olarak görev yaptığını belirten Şağban, 15 Temmuz'daki askeri hareketlilik üzerine görüştüğü Albay Nurettin Alkan'ın darbe girişimi yapıldığı bilgisini aktardığını söyledi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından alıkonulan emekli Jandarma Kurmay Albay Güven Şağban müşteki olarak dinlendi.

Elleri bağlı komutanlık binasındaki toplantı salonuna götürüldüğünü ifade eden Şağban, burada darbeciler tarafından alıkonulan yaklaşık 30 asker gördüğünü kaydetti.

Bu askerlere, "Darbe yapıyorlar. Sakın bunlara uymayın, suç işliyorlar, hepsi yargılanacak." dediğini anlatan Şağban, bu esnada sanık eski Jandarma Genel Komutanlığı Özel Kalem Müdürü albay Erkan Öktem'in, "Güven Bey hoşgeldin. Sen bize çok çektirdin, şimdi hesap vereceksin." diye tehdit ettiğini aktardı.

Öktem'e "Bana bey demeyeceksin, komutanım diye hitap edeceksin, verdiğim emirlere uyacaksın." dediğini anlatan Şağban, sözlerine şöyle devam etti:

"Darbeye karşı askerleri uyardığım için Öktem büyük bir hiddetle silahını çekerek doldurdu, bana doğru tetiğe bastı ama silah patlamadı. Öktem, tutukluk yapan silahını geri çekti ve mermi dışarı çıktı. Beni duvar kenarına götürmeleri, verilecek emirleri dinlemezsem infaz edilmem için emir verdi. Beni salona aldıklarında bir yüzbaşı gelerek, 'Saygından' diyerek rütbelerimi söktü."

- "Halka ateş edilmesi talimatını verdi"