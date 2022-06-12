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İnfiale yol açan 15 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili açıklama geldi! Ataşehir'de yabancı uyruklu şahıslardan kaçarken kazada hayatını kaybetti

12.06.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya 15 yaşındaki çocuğun ölümüyle sonuçlanan dehşete düşüren olayı konuşuyor. Ataşehir’de meydana gelen olayda, iddialara göre yabancı uyruklu kişiler tarafından saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Selahattin Çelik, kaçmaya çalışırken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada olaya sebebiyet veren yabancı uyruklu şahsın ise tutuklandığı belirtildi. Öte yandan Ümit Özdağ da açıklama yaparak olaya ve mahalledeki duruma ilişkin bilgi verdi.

İnfiale yol açan 15 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili açıklama geldi! Ataşehir'de yabancı uyruklu şahıslardan kaçarken kazada hayatını kaybetti

Ataşehir'de meydana gelen korkunç olay büyük tepkiye yol açarken konuyla ilgili İstanbul Valiliğinden de açıklama yapıldı. Ataşehir'de bir çocuğun yabancı uyruklu kişiler tarafından saldırıya uğraması ve kaçmaya çalışırken aracın çarpmasıyla yaşamını yitirmesi büyük bir gündem yarattı. Şüpheli şahısların yakalandığı belirtilirken konuya ilişkin Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Mahallede vatandaşların olaya tepki gösterdiğini aktardı. İşte olayla ilgili tüm detaylar...

YABANCI UYRUKLU KİŞİLER TARAFINDAN SALDIRIYA UĞRADI, KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Dehşete düşüren olay, dün akşam saatlerinde Ataşehir Yenisahra Mahallesi’nde meydana geldi. Yabancı uyruklu kişiler tarafından saldırıya uğradığı iddia edilen 15 yaşındaki Selahattin Çelik adlı çocuğun kaçmaya çalışırken araç çarpması sonucu hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA: TUTUKLANDI

Konu hakkında açıklama yapan İstanbul Valiliği, ’taksirle öldürme’ olayı ile ilgili olarak 2 şüpheli şahsın yakalandığını, trafik kazasını yapan şahsın adli kontrolle serbest bırakıldığını, olaya sebebiyet veren yabancı uyruklu şahsın ise tutuklandığını açıkladı. Bölgede yapılan çalışmalarda, olayla ilgili olduğu değerlendirilen şahıslar güvenlik görevlilerince yakalanarak, ilgili işlemler yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

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ÜMİT ÖZDAĞ: 10 GÜN SONRA 15 YAŞINA BASACAKTI

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ da Twitter hesabından olayla ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu. Özdağ yaptığı ilk açıklamasında mahalledeki halkın öfkeli olduğunu belirterek "3 Afgan 1 Türk çocuğu sıkıştırıyor, hırpalıyor. Çocuk ellerinden kurtulup kaçmak isterken bir araç altında kalıp ölüyor. Halk öfkeli. Sosyal patlamalar böyle başlar. Bunlar yanardağın patlamadan önce çıkardığı gazlar. Önlem alınmaz ise patlayacak." şeklinde konuştu.

Hayatını kaybeden çocukla ilgili bilgiler veren Özdağ, bir sonraki açıklamasında ise "Dün Afgan saldırganlardan kaçarken trafik kazasında ölen gencimiz 10 gün sonra 15 yaşına basacaktı. Annesi 3 çocuğunu tek başına kirada oturdukları evde büyüttü. Kendi mahallemizde çocuklarımız güven içinde değil. Ortadoğu Savaşı şehirlerimize taşınmaya başlandı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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