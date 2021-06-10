Infinix, 160W hızlı şarj adaptörü geliştiriyor

Akıllı telefon şirketleri, son zamanlarda süper hızlı şarj teknolojisini tanıtıyor. Xiaomi kısa süre önce 4.000 mAh pili 8 dakikada şarj edebilen ilk 200W kablolu şarj çözümünü duyurdu. Hong Kong merkezli Infinix Mobile, süper hızlı bir şarj çözümü üzerinde de çalışıyor olabilir. Yeni bir rapora göre şirket, 160W hızlı şarj cihazı üzerinde çalışıyor. Rapor, 160W hızlı şarj adaptörünü ortaya koyuyor. Şirketin, hızlı şarj çözümünü destekleyen bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor olması da mümkün. Infinix 160W hızlı şarj cihazıyla ilgili daha fazla ayrıntıya bir göz atalım.

TELEFONLAR İÇİN TASARLANMAMIŞ DA OLABİLİR

Bir haberde, gelecekteki bir cep telefonunda kullanılması amaçlanan Infinix markalı 160W hızlı şarj cihazın fotoğrafı da paylaşılmış durumda. Bu kadar güçlü bir cihazdan beklendiği gibi, fotoğraftaki adaptör kesinlikle büyük görünüyor. Bu şarj aletinden yararlanmaya hazır bir telefonu ne zaman göreceğimiz belli değil ama çok uzun sürmeyecektir. Ayrıca, bu adaptörün telefonlar için tasarlanmamış olma ihtimali de var.