HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Infinix, 160W hızlı şarj adaptörü geliştiriyor

Infinix, 160W hızlı şarj adaptörü geliştiriyor

10.06.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Infinix, Nijerya, Mısır ve Endonezya gibi gelişmekte olan pazarlara odaklanan Hong Kong merkezli bir akıllı telefon şirketi. Şimdi ise firma hakkında 120W hızlı şarj adaptörü geliştirdiğine yönelik önemli bilgiler mevcut.

Infinix, 160W hızlı şarj adaptörü geliştiriyor

Akıllı telefon şirketleri, son zamanlarda süper hızlı şarj teknolojisini tanıtıyor. Xiaomi kısa süre önce 4.000 mAh pili 8 dakikada şarj edebilen ilk 200W kablolu şarj çözümünü duyurdu. Hong Kong merkezli Infinix Mobile, süper hızlı bir şarj çözümü üzerinde de çalışıyor olabilir. Yeni bir rapora göre şirket, 160W hızlı şarj cihazı üzerinde çalışıyor. Rapor, 160W hızlı şarj adaptörünü ortaya koyuyor. Şirketin, hızlı şarj çözümünü destekleyen bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor olması da mümkün. Infinix 160W hızlı şarj cihazıyla ilgili daha fazla ayrıntıya bir göz atalım.

TELEFONLAR İÇİN TASARLANMAMIŞ DA OLABİLİR

Bir haberde, gelecekteki bir cep telefonunda kullanılması amaçlanan Infinix markalı 160W hızlı şarj cihazın fotoğrafı da paylaşılmış durumda. Bu kadar güçlü bir cihazdan beklendiği gibi, fotoğraftaki adaptör kesinlikle büyük görünüyor. Bu şarj aletinden yararlanmaya hazır bir telefonu ne zaman göreceğimiz belli değil ama çok uzun sürmeyecektir. Ayrıca, bu adaptörün telefonlar için tasarlanmamış olma ihtimali de var.

Xiaomi, rekor kıran şarj teknolojisini görücüye çıkardı!Xiaomi, rekor kıran şarj teknolojisini görücüye çıkardı!

Infinix, Windows’lu dizüstü bilgisayarlar satmaya başladı ve bilgisayarlar bu oranları henüz desteklemese de, büyük ekran kartlı bir cihaz da yolda olabilir. Yine de kaynağın iddia ettiği gibi adaptör bir telefon içinse, 160W hızlı şarj, vivo ve Oppo’nun sunduğu 120W ve 125W çözümlerini bile geride bırakacak.

Türkiye’de dijital reklamcılık sektörü sert bir sıçrayış yakaladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikirÇocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikir
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
iQOO Z3 5G akıllı telefon piyasaya sürüldüiQOO Z3 5G akıllı telefon piyasaya sürüldü
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan videolu yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan videolu yanıt

Pentagon'dan Erdoğan açıklaması!

Pentagon'dan Erdoğan açıklaması!

Kerem Bürsin canlı yayında küfretti, Hande Erçel özür diledi!

Kerem Bürsin canlı yayında küfretti, Hande Erçel özür diledi!

O dizi için final kararı! Ekrana veda ediyor

O dizi için final kararı! Ekrana veda ediyor

Siirt'te hain saldırı! Acı haber geldi

Siirt'te hain saldırı! Acı haber geldi

Açık çağrı: Garanti verin, sizden de alalım

Açık çağrı: Garanti verin, sizden de alalım

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca duyurdu: Aşılamaya iki grup daha dahil edildi

Bakan Koca duyurdu: Aşılamaya iki grup daha dahil edildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kaçırdı, tecavüz etti, öldürdü

Kaçırdı, tecavüz etti, öldürdü

İddialar gündem olmuştu! Engin Sigorta'dan açıklama geldi

İddialar gündem olmuştu! Engin Sigorta'dan açıklama geldi

7 ilde müsilaj seferberliği! Bakan Kurum: Marmara'yı 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz

7 ilde müsilaj seferberliği! Bakan Kurum: Marmara'yı 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.