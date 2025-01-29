İnfluenza B nedir, nasıl bulaşır? İnfluenza B belirtileri ve tedavisi

Soğuk algınlığı nezle olarak da bilinir ve başlaması birkaç günü bulurken ilerlemesi yavaş yavaş olur. Ancak genel olarak nezle ile aynı şey zannedilen grip daha farklı özelliklere sahiptir. Grip direkt ve aniden başlar. Nezle daha hafif belirtilere sahipken, gripte belirtiler daha fazla ve ağır olabilir. Bu hastalığa neden olan etkenler ise İnfluenza A ve influenza B isimli virüslerdir.
Grip hastalığına yol açan birden fazla neden vardır. Düşük bir bağışıklık sistemi, soğuk havada kalmak ve İnfluenza A ve influenza B virüsleri grip hastalığına neden olur. En yaygın olan virüs de İnfluenza B virüsüdür. İnfluenza B virüsü yalnızca insanlarda görülürken ınfluenza A virüsü at, domuz, kuş gibi hayvanlarda daha çok görülür.
Bu virüs grip virüslerindendir ve influenza virüsünün iki ana çeşidinden biridir. Genel olarak mevsimsel durumlar bu virüsün yaygınlaşmasına ve grip salgınlarına neden olabilmektedir. Genel olarak influenza B virüsü daha az yaygın olsa da kalabalık ortamlarda çok kolay ve hızlı bir şekilde bulaşır.
İnfluenza B virüsü hava yolu ile ya da direkt temas ederek bulaşır. Bulaştığı yollar ise şu şekildedir:
Kendini çok belirgin semptomlarla gösteren influenza B virüsü ya da grip hastalığının en net belirtileri şunlardır:
Tedavisi belli olan influenza B virüsü kaynaklı hastalık için vakit kaybetmeden bir doktora danışılmalıdır. Doktorun yönlendirmesi ve yazacağı ilaçlara göre tedavi başlatılır ve grip birkaç gün içinde etkisini kaybeder. Tedavi için genelde şu yollar kullanılır:
Görülen belirtilerin ardından doktora gidildiğinde kesin olarak İnfluenza B tanısı konursa hemen tedavi başlatılır. Hastanın bünyesine göre d belirlenen tedavinin ardından kişi iyileşme sürecine hızlıca girer.
Grip tedavisi genel olarak 1 hafta içinde geçer. Ancak verilen ilaçlar ve yönlendirmeler dinlenmeli, birebir uygulanmalıdır. Örnek olarak dinlenmek bu hastalığın daha hızlı iyileşmesi için son derece önemlidir.
Bu rahatsızlığa karşı savaşmak için bağışıklık sistemini güçlendirmek ve virüse karşı önlemler almak gerekir. Başlıca virüsle savaş yöntemleri şunlardır:
Herhangi bir hastalıktan uzak durmak, vücudu olası rahatsızlıklardan korumak için başat durum bağışıklık sistemini mümkün olduğunca destekleme ve güçlü tutmak olacaktır. Bu sayede özellikle soğuk hava ile gelen hastalıklardan korunulabilir.
Hastalık belirtileri görüldüğünde vücudun iyileşme sürecine girebilmesi için dinlenmek son derece önemlidir. Ayrıca virüsün hızlı bir şekilde ve başka kişilere de yayılmaması ve bulaşmaması için de hijyene önem vermek gerekir.