İnfluenza B nedir, nasıl bulaşır? İnfluenza B belirtileri ve tedavisi

Soğuk algınlığı nezle olarak da bilinir ve başlaması birkaç günü bulurken ilerlemesi yavaş yavaş olur. Ancak genel olarak nezle ile aynı şey zannedilen grip daha farklı özelliklere sahiptir. Grip direkt ve aniden başlar. Nezle daha hafif belirtilere sahipken, gripte belirtiler daha fazla ve ağır olabilir. Bu hastalığa neden olan etkenler ise İnfluenza A ve influenza B isimli virüslerdir.

İnfluenza B nedir?

Grip hastalığına yol açan birden fazla neden vardır. Düşük bir bağışıklık sistemi, soğuk havada kalmak ve İnfluenza A ve influenza B virüsleri grip hastalığına neden olur. En yaygın olan virüs de İnfluenza B virüsüdür. İnfluenza B virüsü yalnızca insanlarda görülürken ınfluenza A virüsü at, domuz, kuş gibi hayvanlarda daha çok görülür.

Bu virüs grip virüslerindendir ve influenza virüsünün iki ana çeşidinden biridir. Genel olarak mevsimsel durumlar bu virüsün yaygınlaşmasına ve grip salgınlarına neden olabilmektedir. Genel olarak influenza B virüsü daha az yaygın olsa da kalabalık ortamlarda çok kolay ve hızlı bir şekilde bulaşır.

İnfluenza B nasıl bulaşır?

İnfluenza B virüsü hava yolu ile ya da direkt temas ederek bulaşır. Bulaştığı yollar ise şu şekildedir:

Dokunma temas

Aerosoller; hapşırık, konuşma gibi eylemlerin sonucunda havaya damlacıkların karışması

Yakın temas yolu ile

İnfluenza B belirtileri nelerdir?

Kendini çok belirgin semptomlarla gösteren influenza B virüsü ya da grip hastalığının en net belirtileri şunlardır:

Ateş

Öksürük

Baş ağrısı

Boğaz ağrısı

Kaslarda ağrılar

Burun tıkanıklığı

Burun akıntısı

Yorgunluk

İnfluenza B tedavisi nasıl yapılır?

Tedavisi belli olan influenza B virüsü kaynaklı hastalık için vakit kaybetmeden bir doktora danışılmalıdır. Doktorun yönlendirmesi ve yazacağı ilaçlara göre tedavi başlatılır ve grip birkaç gün içinde etkisini kaybeder. Tedavi için genelde şu yollar kullanılır:

Antiviral ilaçlar

Ağrı kesiciler

Bol sıvı alımı

Dinlenme

Boğaz için gargara

Destek ve takviye ürünler

İnfluenza B kaç günde iyileşir?

Görülen belirtilerin ardından doktora gidildiğinde kesin olarak İnfluenza B tanısı konursa hemen tedavi başlatılır. Hastanın bünyesine göre d belirlenen tedavinin ardından kişi iyileşme sürecine hızlıca girer.

Grip tedavisi genel olarak 1 hafta içinde geçer. Ancak verilen ilaçlar ve yönlendirmeler dinlenmeli, birebir uygulanmalıdır. Örnek olarak dinlenmek bu hastalığın daha hızlı iyileşmesi için son derece önemlidir.

İnfluenza B virüsüne ne iyi gelir?

Bu rahatsızlığa karşı savaşmak için bağışıklık sistemini güçlendirmek ve virüse karşı önlemler almak gerekir. Başlıca virüsle savaş yöntemleri şunlardır:

Ağrı kesiciler

Ateş düşürücüler

Bol sıvı tükemek

Antiviral ilaçlar

Dinlenme

Ilık ve sıcak içecekler

İnfluenza B virüsünden nasıl korunulur?

Herhangi bir hastalıktan uzak durmak, vücudu olası rahatsızlıklardan korumak için başat durum bağışıklık sistemini mümkün olduğunca destekleme ve güçlü tutmak olacaktır. Bu sayede özellikle soğuk hava ile gelen hastalıklardan korunulabilir.

Hastalık belirtileri görüldüğünde vücudun iyileşme sürecine girebilmesi için dinlenmek son derece önemlidir. Ayrıca virüsün hızlı bir şekilde ve başka kişilere de yayılmaması ve bulaşmaması için de hijyene önem vermek gerekir.