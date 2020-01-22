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  4. İnfluenza virüsünden nasıl korunuruz?

İnfluenza virüsünden nasıl korunuruz?

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.01.2020 09:42 | Son Güncelleme

İnfluenza yani grip virüsünün her yıl farklı şekillerde ortaya çıktığını söyleyen uzmanlar, hava yolları taşımacılığının artmasının çeşitli enfeksiyonların farklı coğrafyalarda görülmesine sebep olduğunu söylüyor. Peki influenza (grip) virüsünün daha hızlı ve farklı noktalara yayılmasına neden olan bu durum karşısında nasıl önlem alınması gerekiyor? İşte influenza (grip) virüsünden korunmanın yolları...

İnfluenza (grip) virüsü ile ilgili bilgi veren Liv Hospital Ankara Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok, influenza virüsünün viral enfeksiyon oluşturduğunu ve gribal tablolara neden olduğunu belirtti. İnfluenza virüsünün viral enfeksiyona yol açması ile ilgili ise, “Viral enfeksiyonun özelliği; sık antijenik değişim gösterir. Yani karşımıza kılıktan kılığa her sene farklı bir antijenik yapıda virüs ortaya çıkmakta. O yüzden her yıl enfeksiyon tablolarına yol açmakta. Eğer hiç karşılaşılmayan, toplum tarafından tamamen duyarlı olduğumuz bir virüs ise o zaman da salgına sebep olmakta” şeklinde konuştu.

Bu yıl influenza enfeksiyonlarında hem sayı olarak hem de enfeksiyonun süresi artış gözlemlendiğini vurgulayan Tok, “Bunun da nedeni özellikle H3N2 dediğimiz gribal tabloların daha ağır ve uzun sürdüğü virüsler tarafından oluşturulan enfeksiyonlardı. Bu tabi sık sık antijenik değişim gösterdiği için özellikle seyahat esnasında yani hava yollarının günümüzde daha fazla kullanılması her türlü enfeksiyonun her türlü coğrafi bölgede görülmesine sebep oldu. Biz nasıl ki bazı ülkelere giderken birtakım aşılar yaptırıp onlara göre önlem alıyorsak bize de tabi çeşitli antijenik virüsler gelmekte. Bu şekilde antijenik karışım ve virüsün kılık değiştirmesiyle daha farklı, daha ağır klinik tablolarla da karşılaşabiliyoruz” şeklinde konuştu. Virüsün vücuda girdikten birkaç gün sonra belirtilerini gösterdiğine işaret eden Tok, “Burun akıntısı başlamakta, ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, öksürük bazen hapşırık şeklinde olabilmekte. Gribal enfeksiyonlar soğuk algınlığından farklı olarak daha ağır seyredip hastaneye yatışı gerektirecek klinik tablolara yol açabiliyor. Viral enfeksiyonlarda tedavisi bir bakteriyel enfeksiyona göre daha farklıysa komplikasyonları da farklıdır. Destek tedavisi olmayan hastalarda istenmeyen kötü hastalık riski daha fazladır” dedi.
Şikayetler görüldüğünde ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen Tok, öncesinde de kişilerin kendisini koruma yoluna gitmesini vurgulayarak, “Öncelikle el temizliğinden hasta temasına kadar bütün hijyenik yollara dikkat etmemiz lazım. En önemli koruma yolu grip aşısı yaptırmaktır. Kasım döneminden Mart’a kadar yaptırılabilir bu aşı ve yüzde 50-80 civarında koruyucudur. Özellikle risk grubunda olanlar aşıyı ihmal etmemelidir. Gebe, 65 yaş üzeri olanlar, 5 yaş altı olanlar, kronik karaciğer, kalp hastalıkları olanlar, şeker hastalığı olanlar risk grupları sayılmakta ve muhakkak bunlara aşı yapılmaktadır” ifadelerini kullandı. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
influenza sağlık

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