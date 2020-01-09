Influenza nedir? Influenza belirtileri nelerdir?

Kış aylarında olmamızla birlikte 'Influenza (grip) nedir?' sorusunun cevabı herkes tarafından merak ediliyor. Grip virüsü olarak herkesçe biliniben influenzanın özellikle sonbahar ve kış aylarında salgınlara neden oluyor. Peki, Influenza (grip) nedir? Influenza belirtileri nelerdir? Influenza'dan nasıl korunulur?

İNFLUENZA (GRİP) NEDİR?

Yaygın olarak “grip” olarak adlandırılan influenza, solunum yollarını enfekte eden virüslerden kaynaklanır. Soğuk algınlığı gibi diğer solunum yolu enfeksiyonlarının çoğuyla karşılaştırıldığında, influenza genellikle daha ağır bir hastalığa neden olur.

Bazı ülkelerde, influenza her yıl nüfusun % 40'ını etkilemekte ve dünya çapında 500 bin insanın ölümüne neden olmaktadır. Virüs, enfekte olmuş kişilerle doğrudan temas, kontamine nesneler (aynı zamanda fomitler olarak da adlandırılır) ve virüs yüklü havanın solunması yoluyla bulaşabilir.

İnfluenza enfeksiyonunun etkeni, influenza A, B ve C olmak üzere üç ayrı tipte sınıflandırılan virüslerdir. İnsanlarda en sık hastalık yapan tipler influenza A ve B’dir.