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Influenza virüsüne karşı 6 besin önerisi

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.01.2019 13:48 | Son Güncelleme

Influenza yani grip virüsü son dönemlerde sıklıkla duyduğumuz salgın nedeni olmuş durumda. Burun, boğaz, bronş ve bazen akciğerleri de tutan bu hastalık yaşamı tehdit ettiğinden önemsenmeli. Toplamda A,B,C olmak üzere 3 türü olan bu virüse karşı ilaç tedavinizin yanında beslenme de oldukça önemli bir tedavi desteği. Beslenmenizde bol sıvı alımı, C vitamininden zengin besinleri tercih ederken aynı zamanda bu virüse karşı kalkan olan 5 besin önerisini günlük rutininize eklemenizde fayda var.

Influenza virüsüne karşı 6 besin önerisi

1. SU

Dirençli bir ateş yüksekliği ve terlemeyle vücuttaki su kaybının arttığı bu dönemde su tüketimi/ sıvı alımı çok daha önemli hale gelmiş oluyor. 2-2,5 litre su tüketimi önemsenmeli hatta suyun yanında 1-2 fincan da bitki çayı tüketilmelidir.

Ihlamur, ayva, karanfil ve tarçın karışımı bir kış çayı tüketebilir ya da ekinezyanın gücünden faydalanabilirsiniz. Son dönemde yapılan çalışmalar Hibiskus çayının bağışıklık konusunda ön plana çıktığını göstermektedir. Hibiskusun aynı zamanda C vitamininden de zengin olması bu dönemde kullanılacak çaylar arasına taşımaktadır.

Dikkat edilmesi gereken nokta çayları kaynatmadan, yaklaşık 80 derece sıcaklıkla demlemektir.

2. KAPYA KIRMIZI BİBER

C vitamini deyince aklınıza hemen portakal, greyfurt, mandalina gibi turunçgiller gelebilir. Ancak kırmızı biberin içerdiği C vitamini portakal ve diğer turunçgillerden daha yüksek!

Bağışıklık sistemini en güzel destekleyen vitaminlerden biri olan C vitaminini bu dönemde atlamamak gerek. Tam da mevsiminde iken kapya çiğ olarak salata ve yemeklerinizde sıkça tüketmelisiniz.

3. KEFİR

Vücut bu dönemde yabancı bakterilerle savaşmak için ekstra bir direnç gösterir ve normalden daha fazla yorgun düşer. Bu yüzden bağırsaklardaki sağlıklı bakteriler olan probiyotiklere sahip çıkmalı ve her gün beslenmede süt grubunda probiyotik içeriği yüksek olan kefiri bulundurulmalıdır.

İnflamasyonu önlemesinin yanında protein ve kalsiyum içeriği ile de bu dönemde tüketilmesi gereken besinlerden birisi kefirdir.

Eğer kefir tüketemiyorsak yoğurt seçeneğini es geçmeden günlük beslenmemize eklemeliyiz!

4. ZENCEFİL

Pek çok flavonoidi bünyesinde barındıran zencefil; anti-inflamatuvar özelliği ile ön plana çıkmakta.

Curcumin içeriği sayesinde bağışıklığı desteklemeye ve boğaz, burun, sinüs yani mukozal dokuda iltihabı azaltmaya yardımcıdır. Bu sayede hem koruyucu hem de tedavi edici özelliği bulunmaktadır.

Nasıl kullanmak gerekiyor derseniz işte size birkaç öneri;

İçtiğiniz bitki çaylarını demlerken bir ceviz büyüklüğünde taze zencefili atıp birlikte demleyebilirsiniz. Çorbalarınızın yapım aşamasında zencefilin tazesine yer verebilir, isterseniz de sunum aşamasında baharat olarak toz formunu tercih edebilirsiniz. Yine toz formunu kefir ya da yoğurdunuza ekleyerek muhteşem bir ikili olarak tüketebilir.

5. SARIMSAK

Sarımsak ezildiğinde, doğrandığında, çiğnendiğinde içinde bulunan Allin öğeleri Allicine’e dönüşür ve bu açığa çıkan öğeler immün sisteminde görev alarak vücudumuzu korur ve güçlendirir.

Yapılan çalışmalarda sarımsak tüketmenin daha az antibiyotik ve viral ilaç tüketimini sağladığı saptanmıştır. Bizlerde bu dönemde sarımsağı salata soslarımızda, çorbalarımızda kullanabilir ve bağışıklığımıza katkı sağlayabiliriz.

6. TAVUK SUYUNA ÇORBA

Tavuk suyu, sistein denilen bir amino asit içerir, bu amino asit de mukus incelticidir. Sıcak tavuk suyuna çorba, solunum yollarının iç yüzeyini kaplayan ve virüslere karşı koruma görevi bulunan siliya isimli küçük tüycüklerin hareket etmesini sağlar. Ayrıca besleyici ve vücuda sıvı takviyesidir.

Dyt. Müge Bozok

Instagram: @dytmugebozok

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