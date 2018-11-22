İNFOGRAFİKLİ - ABD'deki kültürel iktidar savaşları

İSTANBUL (AA) - ELİF SELİN ÇALIK MUHASİLOVİÇ - ABD'li Tarihçi Adam Bennett McConnel, "ABD'deki siyaset, artık kültür ve kimlik üzerine kuruluyor. Altyapı, eğitim sistemi gibi ciddi toplumsal sorunlar mantık veya bilgi ile ele alınmıyor. Artık her şey kültür ve kimlik, onun için tartışmalar çözülmüyor, tersine derinleştiriliyor." dedi.

Adam Bennett McConnel Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) kültür savaşları ve ara seçimlerle daha da derinleşen ırkçı yaklaşımların kökenini Anadolu Ajansı (AA) muhabirine değerlendirdi.

ABD'li Tarihçi Adam Bennett McConnel, "ABD'deki siyaset artık kültür ve kimlik üzerine kuruluyor. Altyapı, eğitim sistemi gibi ciddi toplumsal sorunlar mantık veya bilgi ile ele alınmıyor. Artık her şey kültür ve kimlik, onun için tartışmalar çözülmüyor, tersine derinleştiriliyor." diye konuştu.

-"Kültür savaşlarının temel sebebi, 1920-1940 arası politik değişimler"

ABD siyasetinin, kalıcı “kültür savaşlarına” dönüşmesinin sebeplerine değinen McConnel, "Kültür savaşlarının temel sebebi, 1920'lerden 1940'lara dek meydana gelen temel politik değişimlerdir. Bu dönemden önce, ABD siyasetindeki iki büyük partiden biri olan Demokrat Parti, politik olarak daha muhafazakardı. 1850'lerde ortaya çıkan ve Abraham Lincoln’ün partisi olan Cumhuriyetçi Parti ise çeşitli 'ilerici' nedenleri benimseme geleneğine sahipti." görüşünü dile getirdi.