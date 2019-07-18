İNFOGRAFİKLİ- Sudan'da siyasi krizi bitirecek ilk adım atıldı

Sudan güvenlik güçleri, 3 Haziran sabahı başkent Hartum’daki ordu karargahı önünde 6 Nisan'dan bu yana sivil yönetime geçilmesi talebiyle nöbet tutan muhalif göstericileri, gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmış, olaylarda muhalif kaynaklara göre 128 kişi hayatını kaybetmişti.

Anlaşma, Sudan'da aylardır süren siyasi krizi aşma ve demokrasiye geçiş sürecinin başlaması yolunda önemli bir adım oluşturuyor. Ancak önde gelen bazı muhalif gruplar ve silahlı hareketler, devrimcilerin taleplerini karşılamadığı gerekçesiyle anlaşmayı reddediyor.

17 Temmuz'da imzalanan, 22 maddelik siyasi anlaşma, asker ve sivillerden oluşan karma konsey kurularak tarafların iktidar paylaşımını ve seçimlere kadar devlet başkanlığını dönüşümlü olarak yürütmelerini öngörüyor.

Metnin giriş kısmında, “Devrimin meşruiyetine dayanarak, halkın özgürlük, barış, adalet, demokrasinin gerçekleşmesi, egemen ulus devletinin inşası gibi beklentilerine cevap verilmesi amacıyla, aziz şehitlerin ruhlarına vefa, 30 yıl hüküm süren devrik rejimin siyasetinden mustarip olanların haklarının ikrarı, ‘Aralık Devrimi’nin çağrısına kulak vermek, devrik rejimin tasfiyesi için askerle muhalefetin ittifak ettiği özgürlük ve değişim hedeflerinin gerçekleştirilmesi, geçiş döneminde adalet önlemlerinin alınması, yolsuzlukla mücadele, yağmalanmış kamu mallarının geri alınması, ulusal ekonominin düzlüğe çıkarılması, toplumsal adalet ve devletin kalkınmasının sağlanması, devlet kurumlarında ve kamu hizmetlerinde reformlar yapılması konularında taraflar arasında anlaşma sağlanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Gösterilerin odak merkezindeki ordu karargahı çevresindeki protestocuların güç kullanılarak dağıtılması ve yüzün üzerinde eylemcinin yaşamını yitirmesi üzerine müzakereler karşılıklı olarak süresiz askıya alınmıştı. Afrika Birliği ve Etiyopya’nın ara buluculuğunda 3 Temmuz’da yeniden başlayan doğrudan müzakereler sonucu taraflar, 5 Temmuz’da seçimler yapılıncaya kadar geçiş sürecinde “dönüşümlü başkanlık” konusunda uzlaşmıştı.

Siyasi belgenin öne çıkan maddeleri şöyle:

"Taraflar, Sudan’ın toprak bütünlüğü, ulusal egemenliği ve tüm bileşenleriyle birlikte ulusal birliği ilkelerinin kutsiyeti üzerinde ittifak etti. Taraflar, ortaklık, iyi niyet ilkelerine bağlı kalacak, düşmanca ve kışkırtıcı söylemlerden kaçınacak. Demokrasi, insan hakları ve Sudan halkının geleneksel değerleri ilkelerine bağlı kalacak taraflar, diyalog ve karşılıklı saygı çerçevesinde muhtemel tüm anlaşmazlıkları çözme ilkesi üzerinde fikir birliğine vardı. Sudan’ın isminin terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarılması için çalışmalar yapılacak. Devlet Başkanlığı Konseyi, 5’i askeri yönetim 5’i muhalefet koalisyonu tarafından seçilecek ve tarafların üzerinde uzlaştığı sivil bir isimle birlikte 11 üyeden oluşacak. Başbakanı ÖDBG belirleyecek.

Bakanlar Kurulu, ÖDBG'nin belirleyeceği bağımsız ve ulusal şahsiyetlerden oluşup üye sayısı 20’yi geçemeyecek ancak Savunma ve İçişleri Bakanlarını askeri yönetim atayacak. Geçiş döneminde Devlet Başkanlığı Konseyi, Bakanlar Kurulu ve valilik görevinde bulunanlar geçiş dönemi sonrasında yapılacak seçimlerde aday olamayacak. Parlamento, Devlet Başkanlığı Konseyi ve kabinenin teşkil edilmesinin akabinde 90 gün içinde kurulacak.