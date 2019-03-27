HABER

ING Bank, Baba Sahne’nin ana sponsoru oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 12:46 | Son Güncelleme

ING Bank, sevilen oyuncu Şevket Çoruh’un 2 yıl önce kurduğu Kadıköy’deki tiyatrosu Baba Sahne’nin ana sponsoru oldu.

ING Bank, Baba Sahne’nin ana sponsoru oldu

ING Bank, sevilen oyuncu Şevket Çoruh’un 2 yıl önce kurduğu Kadıköy’deki tiyatrosu Baba Sahne’nin ana sponsoru oldu. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde duyurulan iş birliği kapsamında banka müşterileri, kurulduğu günden bu yana tiyatroseverlerin popüler adresi haline gelen Baba Sahne’nin yapımını üstlendiği tüm oyunları Nisan ayından itibaren indirimle izleyebilecek.

ING Bank, ING’lileri Dünya Tiyatrolar Günü’nde tiyatroya bir adım daha yaklaştırmak için hayata geçirdiği önemli bir iş birliğini duyurdu. Sanatı daha geniş kitlelerle buluşturma misyonuyla hareket eden banka, açıldığından bu yana şehrin kültür-sanat hayatında önemli bir yer edinen Baba Sahne’nin ana sponsoru oldu.
27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü çerçevesinde duyurulan iş birliği kapsamında ING kart sahipleri, bankanın reklam yüzü olan Ozan Güven’in Günay Karacaoğlu ile başrolü paylaştığı ’Don Kişot’um Ben’ oyunu da dahil olmak üzere Baba Sahne yapımı tüm oyunları Nisan ayından itibaren yüzde 20 indirimle seyredebilecek.

ING Bank, Baba Sahne’nin ana sponsoru oldu

PARTNERÜnlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...Ünlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...
Tatile gelen Avusturyalı kadın Müslüman olduTatile gelen Avusturyalı kadın Müslüman oldu
BESAŞ’tan sıfır atığa tam destekBESAŞ’tan sıfır atığa tam destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Mourinho'nun yeni adresi belli oldu

Mourinho'nun yeni adresi belli oldu

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kayseri'den acı haber geldi

Kayseri'den acı haber geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir’de miras cinayeti

İzmir’de miras cinayeti

Ailesinden izinsiz aldığı araçta feci şekilde can verdi

Ailesinden izinsiz aldığı araçta feci şekilde can verdi

Yayları 'su borusu', okları 'ağaç dalı'

Yayları 'su borusu', okları 'ağaç dalı'

Kızılırmak Deltası'nda leylek varlığı artıyor

Kızılırmak Deltası'nda leylek varlığı artıyor

Son dakika! MİT ve TSK'dan PKK'nın lider kadrosuna ortak operasyon! Kritik isim vuruldu

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

Parayı gizledikleri yer 'yok artık' dedirtti

Parayı gizledikleri yer 'yok artık' dedirtti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.