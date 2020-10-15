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ING Bank iletişim bilgileri, müşteri hizmetleri numarası

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2020 15:39 | Son Güncelleme

ING Bank “özü sözü bir bankacılık” anlayışıyla hareket eder ve müşterileri, ortakları ve çalışanlarıyla birlikte pek çok insanın yaşamına dokunur. Dijital iletişimin önem kazandığı günümüzde ING Bank için müşterileriyle kaliteli bir iletişim çok önemlidir. ING Bank iletişim bilgileri sayesinde ihtiyaç duyduğunuz konularda destek alabilirsiniz.

Bankacılıkta müşterilerin en çok ihtiyaç duyduğu güven ilkesine yönelik hareket eden ING Bank, dürüstlüğe çok önem verir. Her zaman sorumluluklarına yönelik hareket eden ING Bank, müşterileriyle kesintisiz ve sağlıklı iletişimi önemser. Bu yüzden ING Bank dijital kanallar ve iletişim numaraları aracılığıyla müşterilerinin her türlü şikayet, talep, öneri ve sorunlarına çözüm arıyor. Bu yazıda ihtiyaç duyduğunuz bütün ING Banka müşteri hizmetleri bilgilerini bir araya getirdik. İşte ING Bank iletişim bilgileri...
ING Bank İletişim Bilgileri

ING Bank Müşteri Hizmetleri

  • Kullanıcılar “ING Bank iletişim 444 ile başlayan numarayla mı sağlanıyor?” diye merak ediyor. Hayır. Telefonla gerçekleştirebileceğiniz bütün bireysel banka işlemleriniz için ING Bank iletişim no 0850 222 0 600’dür. ING Bank müşteri temsilcileriyle 7 gün 24 saat görüşme yapabilir, telefonla kolay ve hızlı iletişimin tadını çıkarabilirsiniz.

  • ING Bank ile kurumsal işlemlerinizi gerçekleştirmek için ING Bank iletişim telefonu 0850 222 0 464'tür. Kurumsal internet şubesi kullanıcı kodu ve şifrenizle kurumsal numaradan faydalanabilirsiniz.

    ING Bank İnternet Bankacılığı

    ING Bank internet bankacılığını kullanarak pek çok işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. İnternet üzerinden işlemleriniz için web adresi: ing.com.tr
    ING Bank internet bankacılığında yapabileceğiniz işlemler:

  • ING Bank internet sitesinde adresinize en yakın şube ve ATM’leri bulabilirsiniz.

  • Müşteri Şikayet Yönetimi sayfasından şikayetleriniz için kullanabileceğiniz bütün kanalları bulabilirsiniz. İletişim/şikayet formu için buraya tıklayınız. İlgili sekmeye ad, soyad, TC kimlik no, e-posta, cep telefonu gibi kişisel bilgilerinizi girmeniz yeterlidir.

  • e-Kredi ve e-Turuncu sekmeleriyle ilgili bankacılık işlemlerinizi halledebilirsiniz.

  • Birçok bankacılık işlemlerinizi halledebilir, işlemlerinize dair gerekli bilgileri alabilirsiniz.

  • İnternet şubesinde bireysel ve kurumsal işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

  • ING Bank iletişim bilgilerini bulabilirsiniz.

    ING Mobil Uygulaması

    ING Mobil ile bankanızı her zaman yanınızda taşıyabilir, ihtiyaç duyduğunuz her an her işlemi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. İnternet şubesi kullanıcı kodu ve şifreniz ile ING Mobil’e hemen giriş yapabilirsiniz. App Store ve Google Play Store’dan ING Mobil’i hemen indirebilirsiniz.

    ING Bank Genel Müdürlük

    ING Bank iletişim genel müdürlük adres bilgileri şöyledir:

  • Maslak Genel Müdürlük: Adres: Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:8 34467 Sarıyer/İstanbul. Telefon: 0212 335 10 00

  • İstanbul Operasyon ve Teknoloji Merkezi: Adres: Saray Mah. Dr.Adnan Büyükdeniz Cad. Cessas Plaza No:4 Ümraniye/İstanbul. Telefon: 0216 666 19 00

  • Kahramanmaraş Operasyon Merkezi: Adres: Kahramanmaraş Organize Sanayii Bölgesi 5 Cad. No:9 Kavlaklı Mevkii Kahramanmaraş

    ING Bank Sosyal Medya Adresleri

    ING Bank’ı sosyal medyada takip etmek için;
    Instagram’da, Twitter’da ve YouTube’da "ingturkiye" adıyla aratabilirsiniz. Facebook üzerinden ise "INGTR" kullanıcı adıyla bulmanız mümkün.

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