ING Bank iletişim bilgileri, müşteri hizmetleri numarası

Kullanıcılar “ING Bank iletişim 444 ile başlayan numarayla mı sağlanıyor?” diye merak ediyor. Hayır. Telefonla gerçekleştirebileceğiniz bütün bireysel banka işlemleriniz için ING Bank iletişim no 0850 222 0 600’dür. ING Bank müşteri temsilcileriyle 7 gün 24 saat görüşme yapabilir, telefonla kolay ve hızlı iletişimin tadını çıkarabilirsiniz.
ING Bank internet bankacılığını kullanarak pek çok işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. İnternet üzerinden işlemleriniz için web adresi: ing.com.tr
ING Bank internet bankacılığında yapabileceğiniz işlemler:
ING Bank internet sitesinde adresinize en yakın şube ve ATM’leri bulabilirsiniz.
Müşteri Şikayet Yönetimi sayfasından şikayetleriniz için kullanabileceğiniz bütün kanalları bulabilirsiniz. İletişim/şikayet formu için buraya tıklayınız. İlgili sekmeye ad, soyad, TC kimlik no, e-posta, cep telefonu gibi kişisel bilgilerinizi girmeniz yeterlidir.
e-Kredi ve e-Turuncu sekmeleriyle ilgili bankacılık işlemlerinizi halledebilirsiniz.
Birçok bankacılık işlemlerinizi halledebilir, işlemlerinize dair gerekli bilgileri alabilirsiniz.
İnternet şubesinde bireysel ve kurumsal işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
ING Mobil ile bankanızı her zaman yanınızda taşıyabilir, ihtiyaç duyduğunuz her an her işlemi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. İnternet şubesi kullanıcı kodu ve şifreniz ile ING Mobil’e hemen giriş yapabilirsiniz. App Store ve Google Play Store’dan ING Mobil’i hemen indirebilirsiniz.
ING Bank iletişim genel müdürlük adres bilgileri şöyledir:
Maslak Genel Müdürlük: Adres: Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:8 34467 Sarıyer/İstanbul. Telefon: 0212 335 10 00
İstanbul Operasyon ve Teknoloji Merkezi: Adres: Saray Mah. Dr.Adnan Büyükdeniz Cad. Cessas Plaza No:4 Ümraniye/İstanbul. Telefon: 0216 666 19 00
ING Bank’ı sosyal medyada takip etmek için;
Instagram’da, Twitter’da ve YouTube’da "ingturkiye" adıyla aratabilirsiniz. Facebook üzerinden ise "INGTR" kullanıcı adıyla bulmanız mümkün.
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