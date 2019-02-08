ING Bank'ın 2018'deki net karı 1 milyar TL'yi aştı

İSTANBUL (AA) - ING Bank, 2018 yılında 1 milyar 140 milyon 634 bin TL net kar elde etti.

ING Bank'tan yapılan açıklamaya göre, müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösteren ING Bank, konsolide finansal sonuçlara göre istikrarlı büyümesini 2018 yılında da sürdürdü.

Bankanın, 2018 yılında konsolide aktif toplamı 68,4 milyar TL, vergi öncesi karı ise 1,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Konsolide öz kaynakları 7,7 milyar TL’ye ulaşan bankanın, konsolide sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 21,11 oldu.

Türkiye’nin en büyük 8’inci özel bankası olarak büyüme yolculuğuna devam eden ING Bank’ın öz kaynak karlılığı yüzde 16 olarak gerçekleşti. Bankanın geniş tabanlı ve küçük tasarrufları kapsayan mevduat hacmi toplamı ise 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 32,3 milyar TL oldu. ING Bank, 2018 yılında 1 milyar 140 milyon 634 bin TL konsolide net kar elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Bank Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, hem küresel hem de yerel bazda yaşanan dalgalanmalara rağmen 2018 yılını başarılı bir performansla tamamladıklarını belirterek, “İş ortamının değişimine zamanında ve doğru hazırlanabilme yetkinliğimiz ve iş süreçlerinde gerçekleştirdiğimiz başarılı uygulamalar, 2018 yılında bankamızın rekabet üstünlüklerini güçlendiren faktörler oldu.” değerlendirmesinde bulundu.