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ING Basketbol Süper Ligi

09.01.2021 19:46 | Son Güncelleme:
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TOFAŞ: 87 - Bahçeşehir Koleji: 80

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ozan Çakar, Can Mavisu

TOFAŞ: Zubcic 5, Berkan Durmaz 8, Christon 12, Simmons 12, Phillip 14, Purcell 11, Berk Uğurlu 14, Alihan Demir 2, Muhsin Yaşar 9

Bahçeşehir Koleji: Jones 15, İsmet Akpınar, Robinson 4, Green 27, Burak Can Yıldızlı 2, Evans 20, Hadi Özdemir, Rıdvan Öncel, Thomas Akyazılı, Owens 4, Erkan Yılmaz 8

1. Periyot: 19-25

Devre: 39-44

3. Periyot: 62-62

ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji'ni 87-80 yendi.

Karşılaşmaya Berkan Durmaz ve Simmons ile hızlı başlayan TOFAŞ, 5. dakikayı 9-6 üstün geçti. Ev sahibi ekibin baskısını sakin hücumlarla kıran Bahçeşehir Koleji, Green ve Jones'in etkili hücumlarıyla skor üretti ve çeyreği 25-19 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Green'in içeriyi kat ederek bulduğu sayılarla hızlı başlayan konuk ekip, 12. dakikada farkı 8'e (21-29) çıkardı. Çeyrek genelinde TOFAŞ'a rahat hücum fırsatı tanımayan Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 44-39 üstün gitti.

Üçüncü çeyrek iki takım açısından da gergin geçti. Jones ve Evans'ın ürettiği sayılarla çeyrek başında 7-0'lık seri yakalayan Bahçeşehir Koleji, 22. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 39-51. Bu dakikada iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Hakeme yoğun itirazda bulunan TOFAŞ'ın başantrenörü Hakan Demir, ikinci kez teknik faul alınca oyundan ihraç edilerek salon dışına gönderildi. Gerginlikle beraber temponun da yükseldiği çeyreğin 18. dakikası konuk ekibin 62-55 üstünlüğüyle geçildi. Daha sonra TOFAŞ, oyunda geri dönmeyi başardı ve final periyotuna 62-62 eşitlikle gidildi.

Son çeyreğe baskıyı arttırarak hücumda da etkili başlayan TOFAŞ, Purcell'in bireysel hücumlarıyla 10-0'lık seri yakaladı ve farkı bir anda 33. dakikada 9'a çıkardı: 72-63. Bu dakikadan itibaren oyundaki kontrolü eline alan ev sahibi ekip, Berk Uğurlu ve Zubcic'in set hücumlarıyla 38. dakikada üstünlüğünü korumayı başardı: 82-75. Kalan dakikalarda potasını iyi savunan TOFAŞ, parkeden 87-80 galip ayrıldı.

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