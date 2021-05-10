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ING Basketbol Süper Ligi

10.05.2021 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçeşehir Koleji: 85 - Aliağa Petkimspor: 91

Salon: Akatlar Spor Ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Mehmet Şahin

Bahçeşehir Koleji: Evans li 8, Green 19, Thomas Akyazılı 11, Erkan Yılmaz 10, Stimac 31, Ahmet Sefa Yılmaz 6, Ali Yüceoral

Aliağa Petkimspor: Ray 31, Vasiliauskas 10, Zack 9, Dorukhan Engindeniz 22, Hummer 6, Ege Arar 6, Wimbush 5, Canberk Kus 2, Yiğitcan Turna

1.Periyot: 27-19

Devre: 51-47

3.Periyot: 71-67

İSTANBUL (AA) – ING Basketbol Süper Ligi'nde 30. haftanın erteleme maçında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Bahçeşehir Koleji’ni 91-85 mağlup etti. Aliağa Petkimspor, bu galibiyetle ligde kaldı.

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