Salon: ENKA

Hakemler: Mehmet Şahin, Serhat Büker, Sinem Tetik

Aliağa Petkimspor: Gary Browne 27, Armand 23, Sinan Sağlam, Aldrdige 7, Thomas 21, Erol Can Çinko, Eray Akyüz, Hamilton 15, Metehan Akyel 2, Nusret Yıldırım

Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 16, Şehmus Hazer 10, Polonara 11, Pierre 5, Ahmet Düverioğlu 3, İsmet Akpınar 9, Guduric 14, Booker 16, Metecan Birsen, Tarık Biberovic 6, Floyd

1. periyot: 21-19

Devre: 47-36

3. periyot: 57-57

Normal süre: 82-82

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi 17. haftasında normal süresi 82-82 biten müsabakada Aliağa Petkimspor, uzatma sonunda Fenerbahçe Beko'yu 95-90 yendi.

Karşılaşmaya 5-0'lık seriyle başlayan ev sahibi ekip karşısında Şehmus Hazer'le üst üste 3 sayılık basketler bulan Fenerbahçe Beko, 3. dakika içinde 8-5 öne geçti. İlk 5 dakikası 10-10 eşitlikle geçilen periyotta 19-12 üstünlük kuran Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe Beko'nun 19-19 beraberliği yakaladığı periyodu Metehan Akyel'in basketiyle 21-19 önde bitirdi.

İkinci periyotta 14. dakikada Tarık Biberovic'in 3 sayılık basketiyle 30-29 üstünlük kuran rakibi karşısında üst üste 3 sayılık basketler bulan Aliağa Petkimspor, 11-0'lık seriyle 10 sayılık farka ulaştı: 40-30. Kalan bölümde aradaki farkı 13 sayıya (47-34) kadar çıkaran Aliağa Petkimspor, soyunma odasına 47-36 önde gitti.

Üçüncü periyoda Booker ve Melih Mahmutoğlu'nun basketleriyle 7-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko karşısında Aliağa Petkimspor, 23. dakikayı 52-45 üstün geçti. Melih Mahmutoğlu ve Booker'la etkili olan Fenerbahçe Ülker periyodun bitimine 1 dakika 50 saniye kala Tarık Biberoviç'in 3 sayılık basketiyle 57-54 öne geçti. Periyot 57-57 eşitlikle tamamlandı.

Dördüncü periyoda Guduric'in faul atışından bulduğu sayılarla başlayan Fenerbahçe Beko, 3 sayılık basketlerle etkili olduğu bölümde aradaki farkı 9 sayıya kadar çıkardı: 71-62. Son bölümde daha etkili olan Aliağa Petkimspor, bitime 32 saniye kala Armand'ın 3 sayılık basketiyle 82-82 eşitliği sağladı. Normal süre bu skorla tamamlandı.

Uzatma periyodunda daha etkili olan Aliağa Petkimspor, müsabakadan 95-90 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'a dönen başantrenör Aleksandar Djordjevic'in yerine takımın başında Goran Bjedov yer aldı.

