Salon: 90. Yıl Spor Salonu

Hakemler: Aytuğ Ekti, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Polat Parlak

Semt77 Yalovaspor: Gallinat 17, Williams 22, İlkan Karaman 8, Lee 12, Rupnik 10, Oğulcan Baykan, İsmail Kerem Gülmez, Ali Berkan Özçiftci, Efe Ergi Tırpancı 4, Mert Celep 3, Muhammed Doğan Şenli 4

Pınar Karşıyaka: Yunus Sonsırma 3, Taylor 18, M'Baye 12, Tyus 7, Colson 13, Berkan Durmaz 14, Mahir Ağva 4, Murat Göktaş, Can Korkmaz 12, Ali Efe Barış 2, Burak Can Yıldızlı 2, Roll

1. Periyot: 21-22

Devre: 38-46

3. Periyot: 55-61

ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Semt77 Yalovaspor'u 87-80 yendi.



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