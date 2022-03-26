YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

26.03.2022 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Semt77 Yalovaspor: 72 - Türk Telekom: 68

Salon: 90. Yıl Spor Salonu

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Mehmet Serdar Ünal, Erhan Gürsel

Semt77 Yalovaspor: Oğulcan Baykan, Galliant 14, İsmail Kerem Gülmez, Starks 15, İlkan Karaman, Brown 11, Ali Berkan Özçiftci, Efe Ergi Tırpancı, Lee 19, Mert Celep, Rupnik 11, Muhammed Doğan Şenli 2

Türk Telekom: Perez 11, Clemmons 16, Erdi Gülaslan 4, Batuhan Acar, Samet Geyik 4, Berk Demir, Ellis 2, Dawkins 6, Dorukhan Engindeniz, Terrel 23, Can Uğur Öğüt 2, Burak Gözeneli

1. Periyot: 17-7

Devre: 38-26

3. Periyot: 54-42

YALOVA (A) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Semt77 Yalovaspor, sahasında Türk Telekom'u 72-68 yendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Yalova'da 13 günlük bebeğini zehirlediği ileri sürülen baba tutuklandıGÜNCELLEME - Yalova'da 13 günlük bebeğini zehirlediği ileri sürülen baba tutuklandı
GÜNCELLEME - Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda yakalananlardan 13'ü tutuklandıGÜNCELLEME - Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda yakalananlardan 13'ü tutuklandı
Bakan Özer, Tokat Havalimanı ve diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu:Bakan Özer, Tokat Havalimanı ve diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom

Yalova Namaz Vakitleri 26 Mart Cumartesi

İmsak
05:25
Sabah
06:50
Öğle
13:14
İkindi
16:43
Akşam
19:27
Yatsı
20:47
Yalova ECZANELER
Yalova ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.