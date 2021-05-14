ING Basketbol Süper Ligi play-off

İkinci periyotta topu iyi paylaşarak hücumda oldukça etkili bir performans sergileyen Anadolu Efes, yakaladığı 16-4'lük seriyle 17. dakikayı 38-22 önde geçti. Hücumda düşük yüzdeyle oynayan Empera Halı Gaziantep Basketbol karşısında skor üretmeye devam eden lacivert-beyazlılar, 18. dakika biterken farkı 22 sayıya kadar çıkardı: 44-22. Ev sahibi takım, soyunma odasına da 45-30 önde girdi.

İkinci yarı karşılıklı basketlerle başladı. İki takım da kolay sayılar bulurken farkın kapanmasına izin vermeyen Anadolu Efes, final periyoduna 22 sayılık avantajla gitti: 75-53.

Final periyodunda başantrenör Ergin Ataman oyundan düşen Empera Halı Gaziantep Basketbol karşısında az süre alan oyuncularına forma verdi. Anadolu Efes, 37. dakikanın başında farkı 34 sayıya çıkardı: 93-59. Ev sahibi takım, karşılaşmayı da 96-73 kazandı.

