ING Türkiye konut kredisinde faizi 1,09’a indirdi

İSTANBUL (AA) - ING Türkiye, konut kredisine ilişkin yeni kampanyasında 3 aydan 120 aya kadar tüm vadelerde konut kredisi faiz oranını yüzde 1,09’a indirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, hem tüketicilerin uygun koşullarda ev sahibi olabilmeleri hem de ekonominin lokomotif sektörlerinden gayrimenkul sektörünü destekleme hedefiyle yeni bir konut kredisi kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında ING Türkiye konut kredisi miktarı bağımsız olmak üzere faiz oranlarını 3 ila 120 ay vadede yüzde 1,09’a indirdi. Avantajlı faiz oranına sahip konut kredisi kampanyasından yeni kredi talebi olanların yanı sıra mevcut konut kredisini ING Türkiye’ye taşımak isteyen müşteriler de faydalanabilecek.

- "Müşterilerimize ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, gayrimenkul sektörünün Türkiye ekonomisindeki önemine işaret ederek, “Hem sektörü ve ekonomiyi desteklemek hem de farklı gelir gruplarındaki müşterilerimizin en uygun koşullarda ev sahibi olmasına katkıda bulunabilmek için konut kredisi faiz oranlarımızı güncelledik. ING Türkiye olarak, sunduğumuz avantajlar ve kampanyalar ile müşterilerimize ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

