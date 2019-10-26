HABER

ING Türkiye konut kredisinde faizi 1,09’a indirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 11:24 | Son Güncelleme

ING Türkiye'nin konut kredisi kampanyasından yeni kredi talebi olanların yanı sıra mevcut konut kredisini ING Türkiye’ye taşımak isteyen müşteriler de faydalanabilecek - ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz: - "Hem sektörü ve ekonomiyi desteklemek hem de farklı gelir gruplarındaki müşterilerimizin en uygun koşullarda ev sahibi olmasına katkıda bulunabilmek için konut kredisi faiz oranlarımızı güncelledik. ING Türkiye olarak, sunduğumuz avantajlar ve kampanyalar ile müşterilerimize ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - ING Türkiye, konut kredisine ilişkin yeni kampanyasında 3 aydan 120 aya kadar tüm vadelerde konut kredisi faiz oranını yüzde 1,09’a indirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, hem tüketicilerin uygun koşullarda ev sahibi olabilmeleri hem de ekonominin lokomotif sektörlerinden gayrimenkul sektörünü destekleme hedefiyle yeni bir konut kredisi kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında ING Türkiye konut kredisi miktarı bağımsız olmak üzere faiz oranlarını 3 ila 120 ay vadede yüzde 1,09’a indirdi. Avantajlı faiz oranına sahip konut kredisi kampanyasından yeni kredi talebi olanların yanı sıra mevcut konut kredisini ING Türkiye’ye taşımak isteyen müşteriler de faydalanabilecek.

- "Müşterilerimize ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, gayrimenkul sektörünün Türkiye ekonomisindeki önemine işaret ederek, “Hem sektörü ve ekonomiyi desteklemek hem de farklı gelir gruplarındaki müşterilerimizin en uygun koşullarda ev sahibi olmasına katkıda bulunabilmek için konut kredisi faiz oranlarımızı güncelledik. ING Türkiye olarak, sunduğumuz avantajlar ve kampanyalar ile müşterilerimize ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Sapı bile işe yarıyor! Öyle bir faydası var ki... Sapı bile işe yarıyor! Öyle bir faydası var ki...
Edirne'de yoğun sisEdirne'de yoğun sis
Aksu Şelaleleri'nin tabiat parkı olması istendiAksu Şelaleleri'nin tabiat parkı olması istendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ING Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Survivor'ın güzel yarışmacısı evlendi!

Survivor'ın güzel yarışmacısı evlendi!

ABD'den Türkiye'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama!

ABD'den Türkiye'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama!

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

ABD'den çok tartışılacak karar! 'Bu ekonomik olarak bir bedel ödetme politikasıdır'

ABD'den çok tartışılacak karar! 'Bu ekonomik olarak bir bedel ödetme politikasıdır'

Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ operasyonunda yakalananlar arasında 'finans sorumlusu' da var!

Operasyonda yakalananlar arasında o da var!

Van'da terör operasyonu! PKK'ya 'Kıran' darbesi

Terör örgütü PKK'ya 'Kıran' darbesi

Maltepe Belediyesi'ndeki temizlik işçileri eylemde

Maltepe Belediyesi'ndeki temizlik işçileri eylemde

Kadına şiddete dikkat çekmek için armut topladılar!

Kadına şiddete dikkat çekmek için armut topladılar!

Son dakika... Hulusi Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

Lübnan tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı

Lübnan tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.